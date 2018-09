Der neue Kompromiss zur Zukunft von Hans-Georg Maaßen ist – gemessen an all dem Wahnsinn der vergangenen Tage – ein kleines Signal der Vernunft: Diese große Koalition, die überhaupt nur aus Gründen der Staatsräson existiert, beweist, dass sie noch akzeptable Lösungen finden kann. Auch, wenn es dafür zwei Anläufe gebraucht hat.

Es ist vernünftig, dass CDU, CSU und SPD die Koalition nicht über den Streit um einen Verfassungsschutzpräsidenten zerbrechen lassen. Und es macht Hoffnung, dass sie in der Lage waren, den fatalen Beschluss der De-facto-Beförderung Maaßens vom vergangenen Dienstag fast vollständig zurückzunehmen.

Der Verfassungsschutzpräsident verliert nach seinen unmöglichen Äußerungen zu den Übergriffen in Chemnitz sein Amt. Er wird aber nicht Staatssekretär im Innenministerium, mit mehr Geld und Prestige.

Seehofer ist auf die SPD zugegangen

Hier hat sich die SPD durchgesetzt, deren Chefin Andrea Nahles öffentlich ihren Fehler eingestanden hat, um dann auf eine Lösung zu setzen, die "nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt". So ist es ebenfalls richtig, dass SPD-Staatssekretär Gunther Adler, der außer seinem Parteibuch nichts mit der Affäre Maaßen zu tun hat, seinen Job behalten darf und nicht im Innenministerium auf Seehofes Geheiß hin Platz machen muss für einen geschassten Geheimdienstchef.



CSU-Chef Horst Seehofer ist also auf die SPD zugegangen. Offenbar hat er verstanden, dass sein kompromissloses Verhalten in der Maaßen-Krise auch manche Wahlkämpfer in Bayern irritiert hat. Gleichzeitig hat der christsoziale Innenminister sein Versprechen an die Fans des flüchtlingskritischen Geheimdienstchefs gehalten: Maaßen verliert nicht seinen Job, er wird nur auf gleicher Karrierestufe versetzt. Zum Märtyrer taugt Maaßen damit nicht, im Gegenteil: Er kann sich künftig offener politisch positionieren. Als Sonderbeauftragter des Innenministeriums wird er für internationale Politik und damit auch Migrationsfragen zuständig sein.

Es geht um viel mehr als um Maaßen

Es ist kein sonderlich einfallsreicher Kompromiss, den die Koalitionsspitzen da gefunden haben. Aber es ist einer, mit dem fürs erste alle leben können. Leben müssen. Das tagelange Hin und Her um eine Personalfrage hat die Schwäche der Regierenden erneut eindrucksvoll bewiesen. Es geht um viel mehr als um Maaßen, es geht um die zentrale Uneinigkeit der Koalition bei einer auch moralischen Herausforderung: Wie umgehen mit den immer offener agierenden Rechtspopulisten und auch -extremisten und der Frage der Migration?



SPD und CSU haben da wenig Gemeinsamkeiten, was auch schon die erste Koalitionskrise über Zurückweisungen von Migranten an der Grenze im Juli bewiesen hat. Angesichts der Stärke der AfD in den Umfragen spricht leider wenig dafür, dass der nun erzielte Friede anhalten wird.



Zumal persönliche Motive hinzukommen: Da ist ein CSU-Chef, der zunehmend frustriert ist über seine Rolle in der Regierung und der sich auch von der eigenen Partei an den Rand gedrängt fühlt. Da ist eine Kanzlerin, die ihre Jobbeschreibung schon lange nicht mehr erfüllt, weil sie nicht entscheidet, sondern nur alle besänftigen will – und so einen Eindruck der maximalen Gleichgültigkeit hinterlässt.

Und da ist eine verunsicherte SPD, die gegen die eigene Parteiführung rebelliert. Die Kritiker der großen Koalition hatten damit gedroht, in der Sitzung des Parteivorstands am Montag eine Kurskorrektur in Sachen Maaßen, vielleicht sogar ein Aufkündigen der großen Koalition, zu erzwingen.



Nur aufgrund dieser drohenden Revolte hat Andrea Nahles überhaupt die Nachverhandlungen mit der Union erreicht. Seehofer weiß: Er kann zwar nicht mit, aber auch nicht ohne die Koaliton.

Also wurschteln Union und SPD weiter, irgendwie. Der Schaden aber bleibt: Viele Bürger haben den tagelangen Streit um Maaßens Beförderung mit Unverständnis verfolgt. Und wer weiß es nicht besser als die SPD: Glaubwürdigkeit ist so viel schneller verspielt, als sie wieder aufgebaut wird.



Das Vertrauen in die Zukunft dieses Bündnisses ist nach einem Wochenende, in dem wortgewaltige Akteure vom Juso-Chef bis zum konservativen Bundestagspräsidenten offen mit einem Koalitionsbruch liebäugelten, fast aufgebraucht. Wenn diese Koalition wirklich noch etwas bewegen will, muss sie sich endlich auf die Sacharbeit konzentrieren. Das hat sie sich allerdings schon ein paar Mal geschworen. Bislang ohne Erfolg.