Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 als Beitrag für eine positive Zukunftsperspektive verteidigt. "Er ist eine bessere Antwort zu denjenigen, die unser Land spalten wollen", sagte Scholz bei der Haushaltsdebatte im Bundestag.

Der Etatentwurf sieht für das kommende Jahr Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro vor. Das sind 13,2 Milliarden Euro mehr, als für 2018 eingeplant sind. Neue Schulden soll es weiterhin nicht geben. Mit den Investitionen will Scholz den Zusammenhalt in der Bevölkerung stärken. Es sei wichtig, dass sich Deutschland nicht spalten lasse.

Zugleich forderte der Finanzminister mehr Tempo bei Investitionen und anstehenden Projekten. "Verbesserungen müssen jetzt eintreffen und nicht erst in einer fernen Zukunft", sagte Scholz. Konkret sprach er vom Ausbau des Glasfasernetzes, Entlastungen von Eltern, einer Bankenunion in Europa und dem sozialen Wohnungsbau.

Kritik von der Opposition

Die FDP nannte den Haushaltsentwurf von Scholz rückwärtsgewandt. "Es ist kein Haushalt der Zukunft", sagte der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke. "Es ist ein Haushalt des Hier und Jetzt und ein Haushalt von leeren Versprechungen, die im Zweifel auch noch spätere Generationen bezahlen müssen." Nach Berechnungen der FDP wolle die Bundesregierung 70 Prozent der Mittel für Arbeit und Soziales ausgeben und weitere 15 Prozent für Verteidigung. "Eigentlich verfrühstücken Sie die Zukunft, indem Sie 85 Prozent für Innere Sicherheit nicht geben, für Bildung nicht geben, für Zukunft jeglicher Art nicht geben, für Kinder nicht geben", sagte Fricke.



AfD-Haushaltspolitiker Peter Boehringer nannte die Pläne ein "unvollendetes Nebelkunstwerk". Die Bundesregierung berücksichtige Risiken nicht ausreichend, das Baukindergeld sei mit zu geringen Mitteln veranschlagt. Auch würden die Bürger nicht genügend entlastet.



Bundestag - Olaf Scholz will an »solider Haushaltspolitik« festhalten Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs hat Finanzminister Olaf Scholz die deutsche Finanzpolitik der letzten Jahre gelobt. Man wolle auch weiterhin Schulden abbauen. © Foto: Kay Nietfeld/dpa

Rekord bei der Investitionsquote

In seiner Rede erinnerte Scholz daran, dass vor zehn Jahren die US-Bank Lehman Brothers zusammenbrach. "Wir sind seitdem tätig gewesen, aber die Folgen sind spürbar", sagte er. Durch die "klassisch keynesianistische Politik" der damaligen Bundesregierung, der er als Arbeitsminister angehörte, sei es möglich geworden, die Krise zu überstehen: "In schlechten Zeiten investieren und in den besseren Zeiten etwas zurücklegen." Nur weil die sozialen Sicherungssysteme funktioniert hätten, sei das Land gut durch die Krise gekommen.



Die Investitionsquote im Haushalt sei so hoch wie nie, sagte Scholz. Sollte sich in Zukunft im Bundeshaushalt Spielraum auftun, wolle er diesen für die Entwicklungshilfe und die Verteidigung nutzen sowie für Investitionen in Bildung und Infrastruktur: "Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Tempo zu machen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur."

Zudem versprach Scholz, Familien zu entlasten, "nicht nur die Armen", auch in der Mittelschicht. Eine zukünftige Grundsteuer müsse nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts so gestaltet werden, dass die Kommunen weiterhin die notwendigen Finanzmittel bekämen – es aber gleichzeitig nicht zu einer Mehrbelastung der Bürger komme.