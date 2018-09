Deutschland sollte sich bei der Entscheidung über ein Eingreifen der Bundeswehr in den Syrien-Krieg nicht unter Druck setzen lassen, sagt Außenminister Heiko Maas. "Wir treffen eine autonome Entscheidung, die wir entlang unserer verfassungsrechtlichen Grundlagen treffen müssen, die in Deutschland gelten – und natürlich auch entlang des Völkerrechts", sagte der SPD-Politiker in einem Interview. "Wir werden uns mit unseren Partnern eng abstimmen und erwarten das auch umgekehrt."

Maas' Angaben zufolge gibt es keine konkrete Anfrage der USA zu einer deutschen Beteiligung an einem Vergeltungsschlag nach einem möglichen Giftgasangriff in Syrien. Eine solche könne es ja erst geben, wenn Giftgas eingesetzt wurde und wenn es die Entscheidung anderer Staaten gebe, darauf militärisch zu reagieren, sagte er.

Daher hätten Bemühungen um diplomatische Lösungen absolute Priorität. Es gelte, alles zu tun, um zu verhindern, dass es zu einem Militärschlag mit chemischen Waffen kommt, sagte der deutsche Außenminister. Sollte es dazu kommen, dass Assad verbotene und weltweit geächtete Chemiewaffen einsetzt, wäre das vollkommen inakzeptabel. "Bis dahin geht es in der aktuellen Lage darum, in politischen Gesprächen ein humanitäres Desaster zu verhindern. Daran arbeiten wir."

Ein Bericht der Bild-Zeitung über die angebliche Prüfung einer deutschen Beteiligung an einem Militärschlag im Verteidigungsministerium hatte eine innenpolitische Debatte ausgelöst. SPD-Chefin Andrea Nahles schließt den Einsatz der Bundeswehr aus, die Union will die Option offenhalten. "Wir werden uns eng mit den Fraktionen im Bundestag abstimmen. Letztlich geht es gar nicht ohne den Bundestag", sagte Maas dazu.

Nach einem mutmaßlichen Giftgaseinsatz im April hatten die USA, Großbritannien und Frankreich ohne deutsche Beteiligung mit Bombardements von Stellungen syrischer Regierungstruppen von Baschar al-Assad reagiert.