Zahlreiche Migrantenverbände und Initiativen gegen Rassismus haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem offenen Brief zum Rücktritt aufgefordert. Seehofer hatte unlängst bei einer Klausurtagung Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet. In einem Zeitungsinterview hatte er dann präzisiert, die Migrationsfrage sei die Mutter aller Probleme.



Mit seiner Formulierung habe Seehofer bewusst die Interpretation zugelassen, Migranten seien ein Problem, so die Unterzeichner. Als "Heimatminister für alle Menschen im Land" müsse er sich anders verhalten, für die Sicherheit aller sorgen und die Bedrohung von rechts endlich ernst nehmen. "Ein Heimatminister für alle sollte die Gesellschaft nicht weiter spalten, sondern klar Haltung beziehen für die Grundwerte in unserem Land. Oder abtreten und das Amt jemandem überlassen, der das tut", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Schreiben.

Die Verbände kritisieren auch, dass sich der Innen- und Heimatminister im Juni geweigert habe, beim Integrationsgipfel mit Migrantenorganisationen zusammenzukommen. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner werfen Seehofer zudem vor, hinter Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen zu stehen, der ihrer Ansicht nach Rechtsextreme schützt. Als Bürgerinnen und Bürger seien sie in großer Sorge um "unser Land". Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen das Bündnis Neue Deutsche Organisationen, die Schülerpaten Deutschland, die Türkische Gemeinde in Deutschland, die Türkisch-Deutsche Akademiker-Plattform, der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat BZI und der Zentralrat der Serben in Deutschland.



Klingbeil sieht Seehofer als Belastung für die Koalition

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete den Innenminister in der Saarbrücker Zeitung als Belastung für die große Koalition. Schon vor der Sommerpause habe Seehofer die Regierung blockiert. "Ich hatte gehofft, die Sommerpause täte ihm gut. Das ist leider nicht der Fall gewesen." Es sei nicht einfach für die Koalition, wenn der Bundesinnenminister immer wieder mit Querschüssen komme, statt einen ordentlichen Job zu machen, sagte Klingbeil.