Der Bremer Verfassungsschutz wendet sich dem AfD-Nachwuchs zu. Die Junge Alternative werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat jetzt mit. Am Nachmittag werde Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.



Auch das niedersächsische Innenministerium will sich am Nachmittag zur Jungen Alternative äußern. Thema sei eine "aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen". Landeschef Lars Steinke war kürzlich abgesetzt worden, nachdem er den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte.

SPD und Grüne fordern eine bundesweite Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz. "Die AfD hat sich offen zu rechtem Gedankengut bekannt. Wenn jemand diesen Staat bedroht, muss er beobachtet werden", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die CDU ist etwas zurückhaltender, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther warnte davor, der AfD dadurch eine Märtyrerrolle zukommen zu lassen. Jeder Demokrat sei aufgerufen, die politische Auseinandersetzung mit der AfD zu suchen.

Höcke in der Kritik

Nachdem Anhänger der AfD und der rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz am Wochenende gemeinsam in Chemnitz demonstriert hatten, forderten mehrere Politiker, die AfD wegen rechtsextremer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Mit einer baldigen Entscheidung darüber rechnet der sächsische Verfassungsschutz allerdings nicht. Für eine Äußerung sei es noch zu früh, sagte Sprecher Martin Döring. Im Übrigen sei es eine Daueraufgabe des Verfassungsschutzes, sich mit Anhaltspunkten für extremistische Bestrebungen auseinanderzusetzen.

Kritiker werfen der AfD seit Jahren vor, sich nicht klar von rechtsextremistischen Strömungen abzugrenzen. Das gilt insbesondere für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der am Wochenende unter den Demonstrierenden von Chemnitz war. Derzeit sei die Fachabteilung des Verfassungsschutzes dabei, das während der Kundgebungen gesammelte Material auszuwerten, sagte Döring. Im Fokus seien dabei "links- und rechtsextremistische Aktivitäten". Bis die Auswertung abgeschlossen sei, könne es Tage, möglicherweise auch Wochen dauern.



Die AfD-Spitze reagierte mit Unverständnis auf den Ruf nach dem Verfassungsschutz. "Das ist absurd, denn wir sind eine demokratische Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintritt", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, die etwa die beiden Parteivorsitzenden Alexander Gauland und Jörg Meuthen unterzeichneten. Sie hatten nicht an dem Marsch der AfD teilgenommen.