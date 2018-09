Die Linke-Chefin Katja Kipping hat sich von der Sammlungsbewegung "Aufstehen" distanziert, aber zugleich ihre Hoffnung auf deren Unterstützung für rot-rot-grüne Mehrheiten in den Parlamenten geäußert. Kipping sagte in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, sie wolle nicht Mitglied bei "Aufstehen" werden, da sie schon eine politische Heimat habe – das sei Die Linke. Deren Fraktionschefin im Bundestag Sahra Wagenknecht will die Bewegung am Dienstag in Berlin vorstellen.

Kipping sagte, sie sei gespannt, "ob und wie" sich Wagenknechts Initiative daran beteiligen werde, einen Regierungs- und Politikwechsel vorzubereiten. Maßgeblich werde sein, "dass wir fortschrittliche Mehrheiten links von Union und AfD schaffen. Dann freue ich mich über jede Initiative". Kipping sagte, sie begrüße es, "wenn Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht bei diesem Ziel jetzt mitmachen und wir dann gemeinsam an einem Strang ziehen können".

Migranten nicht zu Sündenböcken machen

Ohne die beiden Parteifreunde zu nennen, warnte Kipping davor, den Kampf für soziale Sicherheit und jenen um Freiheitsrechte gegeneinander auszuspielen. Wagenknecht hatte beklagt, die Linke erreiche bestimmte Milieus nicht mehr, und sich gegen unbegrenzte Migration in den deutschen Arbeitsmarkt gewandt. Ebenso warnte sie vor einer "grenzenlosen Willkommenskultur". Kipping sagte hingegen, Migranten dürften nicht zu Sündenböcken gemacht werden: "Man muss sich realistisch der Frage von Migration und Einwanderung stellen und das aber auf solidarische, konstruktive Art und Weise."

Die Linke-Vorsitzende sprach den "fortschrittlichen Kräften" in Deutschland eine große Aufgabe zu – nämlich einen weiteren Rechtsruck, eine "Regierung der Spaltung" und "österreichische Verhältnisse" verhindern. Es sei "durchaus offen, dass auch dieses Land den Weg Österreichs gehen wird, der in Schwarz-Blau, also einer Koalition der ganz Rechten mit den Konservativen mündet. Das wäre verheerend für dieses Land."

Gegen Koalitionen mit der CDU im Osten

Kipping sprach sich klar gegen eine Koalition der Linken mit der CDU in Sachsen nach der Landtagswahl 2019 aus, die der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), ins Spiel gebracht hatte: "Ich selber komme aus Sachsen und sage deswegen aus tiefster Überzeugung und auch aus jahrelanger Erfahrung: Die CDU Sachsen steht für soziale Kälte. Sie steht für Personalabbau und eine verheerende Verharmlosung der Gefahr von rechts. Diese CDU gehört abgewählt und nicht mit unseren Stimmen ins Amt."

Kipping war im Juni mit 64,5 Prozent als Linke-Chefin wiedergewählt worden. Der Parteitag wurde von dem Streit über die Flüchtlingspolitik überschattet, der im Wesentlichen zwischen Gegnern und Befürwortern von Fraktionschefin Wagenknecht geführt wurde. Der innerparteiliche Machtkampf dauert bereits seit Längerem an; insbesondere Kipping und Wagenknecht gelten als verfeindet.