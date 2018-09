Im Streit um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener SPD-Landesfraktionen Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung und am Verhalten von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer geäußert.



Sebastian Hartmann, der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, verlangte ein klares Signal von der Union: Es könne nicht sein, "dass der Affenzirkus der CSU und von Horst Seehofer das Regierungshandeln weiter blockiert". Eine Versetzung von Maaßen ins Bundesinnenministerium sei nicht zu verantworten. Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles habe diesen "Fehler um die Personalie Maaßen eindrucksvoll eingestanden. Diese Stärke erwarten wir nun auch von der Union."

In einem Beschlussvorschlag der SPD in Nordrhein-Westfalen, der ZEIT ONLINE vorliegt, richtet die Partei auch klare Worte an den CSU-Chef: "Auch Horst Seehofer trägt als CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister Verantwortung für den Erfolg der Koalition. Wenn er diese nicht mehr wahrnehmen kann oder will, muss er seine Ämter zur Verfügung stellen."



"Wir fordern den Rücktritt von Horst Seehofer"

Eine ähnliche Haltung vertritt der Landesvorstand der SPD in Baden-Württemberg: "Frau Merkel lässt dem Innenminister einen Skandal nach dem anderen durchgehen. Er torpediert seit Monaten die Regierung", hieß es in einem Papier, das am Rande einer Landesvertreterversammlung in Tuttlingen beschlossen wurde. "Regieren heißt führen. Frau Merkel ist in der Verantwortung. Wir fordern den Rücktritt von Horst Seehofer."

Die Entscheidung des Innenministers, Maaßen zu befördern, sei nicht nachvollziehbar, legte der SPD-Landesverband dar. Der Vorgang widerspreche jedem Rechtsempfinden und schädige massiv das Vertrauen in die Politik. Besonders das Vorgehen und Verhalten Seehofers habe schweren Schaden angerichtet und dürfe nicht akzeptiert werden.

SPD-Chefin Andrea Nahles, die an der Entscheidung um die Versetzung des Verfassungsschutzpräsidenten ebenfalls beteiligt war, erhielt derweil Unterstützung von ihrem Stellvertreter, Bundesfinanzminister Olaf Scholz: Es sei richtig gewesen, dass sich die SPD für die Ablösung Maaßens eingesetzt habe, sagte der Vizekanzler bei einer Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg. Die erarbeitete Lösung sei jedoch auf wenig Verständnis gestoßen. Dass Nahles daraufhin neue Verhandlungen gefordert habe, sei eine starke Leistung. Gute Politik bedeute nicht, stur weiterzumachen, sondern hinzuhören, sagte Scholz.

"Seehofer bringt uns immer wieder in die Bredouille"

Auch SPD-Vize Ralf Stegner fand lobende Worte für Nahles: "Es ist eine Stärke, falsche Entscheidungen infrage zu stellen und sie zu korrigieren." Als für die Koalitionskrise verantwortlich bezeichnet auch er den CSU-Chef: "Seehofer bringt uns mit seinen Eskapaden immer wieder in die Bredouille, statt die Arbeit zu erledigen, die die Bürger von ihm erwarten", sagte Stegner. Johannes Jahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises, bezeichnete die Neuverhandlungen im NDR als notwendig für eine Rückkehr zur Sachpolitik.



Auch von der Schwesterpartei der CSU wurde Kritik am CSU-Chef laut: Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier warnte Seehofer vor "einsamen, überraschenden Entscheidungen. Bouffier forderte ein Ende der Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition: "Was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, war so unnötig wie ein Kropf", sagte der hessische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutschland brauche eine stabile Regierung. Allerdings sei die "Entscheidung für eine bestimmte Koalition keine Ewigkeitsentscheidung. Alles hat seine Grenzen."

Am vergangenen Dienstag hatten sich die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD darauf verständigt, Maaßen als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz zu entlassen. Stattdessen sollte er als Staatssekretär ins Innenministerium berufen werden. Am Freitag hatte Nahles dann in einem Brief an Merkel und Seehofer eine Neuverhandlung dieser Personalie verlangt. Am diesem Wochenende wollen Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Nahles die Entscheidung deshalb neu beraten. Das habe die Deutsche Presse Agentur aus Parteikreisen erfahren: Alle Seiten arbeiteten an einer tragfähigen und nach außen vertretbaren Lösung. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ist das Gespräch jedoch nicht mehr für Samstag geplant.

Der Verfassungsschutzpräsident Maaßen hatte Zweifel an der Authentizität eines Videos geäußert, das rassistische Übergriffe in Chemnitz zeigte, und von dem Verdacht der gezielten Falschinformation gesprochen. Für seine Vermutungen hatte Maaßen keine Beweise vorgelegt.