Es ist ein historisches TV-Duell, das an diesem Montagabend im bayerischen Fernsehen stattfindet. Und das, noch bevor der erste Satz gewechselt ist. Denn in der ehemaligen Gaszähler-Werkstatt der Münchner Stadtwerke trifft der CSU-Ministerpräsident nicht wie sonst üblich auf einen Herausforderer von der SPD. Gegenüber von Markus Söder hat der Fraktionschef der Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, Aufstellung genommen.

Zweieinhalb Wochen vor der bayerischen Landtagswahl befinden sich die Grünen noch immer im Höhenflug. Sie liegen hinter der CSU stabil auf dem zweiten Platz während die SPD sogar noch hinter die AfD auf Platz vier zurückgefallen ist.

So kommt es nun zu dieser Auseinandersetzung, die ein bisschen an David und Goliath erinnert: Auf der einen Seite der 40-jährige Hartmann, den laut einer Umfrage selbst 70 Prozent der Bayern nicht kennen. Auf der anderen Seite der talkshowgestählte amtierende Ministerpräsident, der seit vielen Jahren zum festen Inventar der bayerischen Politik gehört.

Söder hat es schwerer

Allerdings kann Hartmann relativ entspannt in diese Auseinandersetzung gehen. Schließlich liegen die Grünen seit Wochen bei für ihre Verhältnisse sensationellen 16 bis 18 Prozent, ungefähr doppelt so viel, wie sie bei der vergangenen Wahl erzielten. Söder muss dagegen fürchten, demnächst der Mann zu sein, der die schlimmste Wahlschlappe in der Geschichte der CSU zu verantworten hat. Ausgerechnet am Tag des TV-Duells hat eine neue Umfrage der CSU nur noch 34 Prozent vorausgesagt. Die absolute Mehrheit, mit der die CSU Bayern jahrzehntelang regiert hat, scheint in unerreichbare Ferne gerückt. Söder hat also deutlich mehr Anlass zu kämpfen als Hartmann.

Schwierig wird die Situation für Söder dadurch, dass CSU derzeit auf beiden Seiten verliert: Am rechten Rand der Partei wandern Wähler zur AfD ab, zugleich hat die CSU mit ihrer harten Haltung in der Flüchtlingspolitik und ihrem Kreuzerlass auch kirchlich gebundene und liberale Wähler verloren, die nun zu den Grünen tendieren. Doch wie duelliert man sich mit einem Grünen, ohne ihm gleichzeitig noch mehr Wähler zuzutreiben?

"Immer höflich bleiben", mahnt Söder sich während der einstündigen Fernsehdebatte selbst. Dies habe ihm seine Frau als Tipp mit auf den Weg gegeben. An seinen Sympathiewerten muss er dringend arbeiten, das weiß er. Schließlich hat eine Umfrage ihn erst kürzlich als unbeliebtesten Ministerpräsidenten von ganz Deutschland ausgewiesen.



Statt auf persönliche Angriffe auf seinen Gegner setzte Söder auf eine subtilere Strategie. Einerseits versucht er den grünen Fraktionschef als einen Mann hinzustellen, der eigentlich immer nur die Großstadt München im Blick habe. "Sie müssen gesamtbayerisch denken", mahnt er ihn . Dass die Grünen vom Land keine Ahnung hätten, ist ein von der CSU gern gepflegtes Vorurteil.



Wie bei Hase und Igel

Andererseits stellt er sich einfach als der bessere Grüne da. Die Grünen wollen mehr Mietwohnungen? Aber das will die CSU doch auch, nur bekommt man bei ihr die Eigenheimförderung eben noch oben drauf. "Intelligenter und grüner bauen – da sind wir doch beieinander", versichert Söder seinem Kontrahenten.

Ganz ähnlich hält er es beim Streit um die richtige Familienpolitik. Die CSU setze doch auch auf den Ausbau der Ganztagsbetreuung, nur wolle sie die Familien mit dem bayerischen Familiengeld eben zusätzlich auch direkt fördern. "Es passiert, was sie fordern, aber noch eine Menge mehr", sagt Söder. Ein bisschen ist es wie bei Hase und Igel. Söder ist immer schon da.

Natürlich lässt Söder auch bei jeder Gelegenheit einfließen, dass Bayern ja heute schon in beinahe jedem Bereich spitze sei, ganz anders als jene Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung. In Baden-Württemberg etwa sei das Wirtschaftswachstum gesunken, das Niveau in den Schulen gefallen – das sollten die Bayern sich doch mal gut überlegen.

In Hartmann trifft Söder allerdings auf einen durchaus ebenbürtigen Kontrahenten. Der gelernte Kommunikationsdesigner ist faktensicher und hat jede Menge Zahlen parat. 1988 habe es in Bayern noch 495.000 Sozialwohnungen gegeben, jetzt seien es noch 148.000 hält er Söder zum Beispiel vor. "Das ist Ergebnis ihrer Politik". Auch bei der Energiewende habe die bayerische Regierung "krachend versagt", indem sie zum Beispiel mit ihrer Abstandsregelung für Windräder den Ausbau der Windenergie zum Erliegen gebracht habe, wirft Hartmann Söder vor.