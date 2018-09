Die CDU büßt ein, aber die Grünen haben im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren stark zugelegt: Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Hessen liegt dem ZDF-Politbarometer zufolge die CDU bei 32 Prozent (2013: 38,3 Prozent), die Grünen kommen auf 15 Prozent (11,1 Prozent). Mit zusammen 47 Prozent sind die beiden Parteien damit im Gegensatz zu Umfragen der vergangenen Wochen nicht mehr weit von einer Mehrheit entfernt.



Die SPD käme auf 25 Prozent (30,7 Prozent). Die Linke würde mit acht Prozent (5,2 Prozent) sicher wiedereinziehen, die FDP liegt bei sechs Prozent (5,0 Prozent), die AfD bei elf Prozent (4,1 Prozent) und würde es erstmals in den Hessischen Landtag schaffen. Die anderen Parteien lägen zusammen bei drei Prozent.

Nach derzeitigem Stand kämen nur eine große Koalition oder eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP auf die notwendige Mehrheit im Landtag, teilte das ZDF mit. Hessen wählt am 28. Oktober.



Bei der Frage nach dem Wunsch-Ministerpräsidenten kommt Amtsinhaber Volker Bouffier (CDU) auf 43 Prozent und sein Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) auf 37 Prozent.

Die beliebtesten Politiker in Hessen sind Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), gefolgt von Bouffier und Schäfer-Gümbel.



Als wichtigste politische Themen nannten die Befragten Schule und Bildung (30 Prozent). Danach folgen Flüchtlinge und Asyl (26 Prozent) sowie Wohnungsmarkt/Mieten (23 Prozent).



Über die Unsicherheiten von Umfragen

Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen.

Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (zum Beispiel Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen.

Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden.