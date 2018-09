Die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" soll nach den Worten ihres Mitgründers, des früheren Linken-Vorsitzenden Oskar Lafontaine, politisch heimatlose Wähler ansprechen und auch die AfD schwächen. Ziel sei es, linken Wählern, die sich in den bisherigen Parteien nicht wiederfinden, eine Plattform zu bieten, sagte Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle auch "die Wanderung zur AfD stoppen und vielleicht umkehren".

Dies bedeute nicht, AfD-Parolen nachzulaufen: "Wir wollen das über die soziale Frage lösen." Lafontaine sagte zu den fremdenfeindlichen Protesten vom Samstag in Chemnitz: "Der Unmut hat sich nicht in erster Linie durch die Flüchtlingsfrage aufgestaut, sondern durch das Auseinanderfallen der Gesellschaft, durch den Sozialabbau und die dadurch ständig steigende Unzufriedenheit."

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte die Bewegung zusammen mit ihrem Ehemann Lafontaine gegründet. Am Dienstag will sie in Berlin die Ziele und die Protagonisten vorstellen, darunter neben Politikern von Linkspartei, SPD und Grünen auch prominente Künstler und Wissenschaftler. Vier Wochen nach ihrer Gründung nähert sich die Zahl der Unterstützer nach Lafontaines Angaben der Marke von 100.000. Vor gut einer Woche waren es demnach bereits mehr als 85.000.

Die Strukturen müssten erst wachsen, erklärte Lafontaine weiter. "Die Bewegung ist ja im Entstehen." Ohne Steuerungsgremium werde man nicht auskommen. Aber: "Wir wollen wirklich auch eine breitere Basis in der Spitze." Er selbst werde nicht in der ersten Reihe stehen, sagte er. Kritik, die Bewegung habe kein politisches Programm, wies Lafontaine zurück. Man wolle höhere Renten, höhere Löhne, bessere soziale Leistungen, keine Kriegseinsätze der Bundeswehr, keine Waffenlieferungen und eine Europapolitik der guten Nachbarschaft: "Wenn die Hälfte davon im Bundestag realisiert würde, dann hätten wir eine andere Gesellschaft."



Die SPD-Spitze lehnt eine Zusammenarbeit mit der linken Sammlungsbewegung ab. "Was Wagenknecht und Lafontaine da machen, ist keine Bewegung, sondern ein Machtkampf innerhalb der Linkspartei", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir brauchen ernsthafte Gespräche über ein progressives rot-rot-grünes Bündnis, statt Internetseiten ohne politische Konsequenz", sagte Klingbeil den Funke-Blättern.