Chemnitz - »Ich warne vor überheblichen Urteilen über die Ostdeuschen« Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht den Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie und macht die AfD für die fremdenfeindlichen Ausschreitungen mitverantwortlich.

Regierungserklärungen können Wendepunkte sein. Als Ankündigungen für einen Aufbruch oder Wegweiser für Richtungskorrekturen. Man hört solch schwerwiegende Reden nicht allzu oft von Ministerpräsidenten. Kurzfristig anberaumt sind sie meist Reaktionen auf heftige Erschütterungen. Sachsen durchfährt bei Weitem nicht das erste Beben dieser Art – es folgt auch nicht die erste Regierungserklärung. Vor zweieinhalb Jahren trat schon der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich in diese Tradition. Die Überschrift seiner Erklärung: "Starker Staat und aktive Bürger: Gemeinsam unsere Werte verteidigen und Radikalisierung bekämpfen". Tillich reagierte damals auf fremdenfeindliche Ausschreitungen in Clausnitz und Bautzen. Einer seiner bemerkenswertesten Sätze: "Ja, es stimmt: Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und es ist größer, als viele – auch ich – wahrhaben wollten." Das wirkte wie das Eingeständnis eines Politikers und der langjährigen Regierungspartei CDU: Es hat sich heftig etwas zusammengebraut in Sachsen, aber wir haben kapiert und werden es endlich anpacken! Gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus!

Zweieinhalb Jahre später scheint in dieser Hinsicht nichts besser in Sachsen, im Gegenteil. Chemnitz heißt der Stand im Jahr 2018, wieder ein neues Level. Was sich dort in den vergangenen Tagen an Radikalisierungen abspielte, teils aus der Bürgerschaft entsprang, teils von externen Kräften in die Stadt hineingetragen wurde, scheint noch roher, noch gefährlicher. Michael Kretschmer, Tillichs Nachfolger, erklärt sich dazu nun ebenfalls vor dem sächsischen Landtag. Seine Überschrift: "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat". Klingt das nicht nach vorgestern? Wieder Aufrufe an die Zivilgesellschaft, Beschwörungen des Kampfes gegen Rechtsextremismus?

Solche Appelle gehören längst zu den sächsischen Stehsätzen, das bekommt man nach jedem neuen Vorfall von vielen Parteien zu hören, auch Kretschmer sagt sie wieder auf. Er verliert kein Wort über das Konzert am Montagabend in Chemnitz, das Signal aus den jüngeren Teilen der Zivilgesellschaft, das immerhin 65.000 Besucher angezogen hat. Kretschmer bleibt bei solchen Adressierungen noch immer vage. Wieder und wieder heißt es von ihm stattdessen, man müsse gemeinsam kämpfen: "Ich bin der Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist."

Kretschmer verspricht einen starken Staat

In seiner Rede wird vor allem eines sichtbar: der hoch komplizierte Versuch von Politik in einem Bundesland, das in all seinen Fronten und Lagern so überdehnt, so zerrissen ist wie kein anderes. Kretschmer will diesen Spagat partout probieren. Man kann das für halsbrecherisch halten – oder für eine legitime, vielleicht die einzig mögliche Strategie in schwierigen Zeiten. Mit der AfD und fest verwachsenen und gut vernetzten rechtsextremen Strukturen im eigenen Bundesland vor Augen und im Rücken.

Kretschmer versucht es mit einem Sowohl-als-auch. So gibt er den CDU-Hardliner, als der er schon immer bekannt war und nun auch gefragt ist für ein Spektrum bis nach rechts außen. Viele seiner Sätze dürften wohlklingend sein für eigene Parteileute, aber auch für wütende Bürger und Protestler aus den Rechts-außen-Reihen. Kretschmer verspricht einen starken Staat. Unter anderem: zügige Abschiebungen, schnelle Abläufe in der Justiz, neue Regelungen für den Schutz der Außengrenzen, "dabei ist auch die Bundespolitik gefragt".

Er reagiert auf die vielfältige Medienkritik, die auch ihm von Protestlern entgegenschlägt – und dabei wankt seine Dialektik. Kretschmer warnt erneut vor Pauschalisierungen, vor dem Abstempeln von ganz Ostdeutschland, ganz Sachsen, ganz Chemnitz als Hort von Radikalen. Zugleich packt er selbst Pauschalurteile aus: Sächsische Lokalpresse lässt er sich gefallen, aber je weiter entfernt Berichterstatter von Chemnitz gewesen seien, desto undifferenzierter sei ihre Arbeit ausgefallen.

Wer oder was ist Volkes Wille?

Und auch andere Worte von Kretschmer darf man hinterfragen. Als es um juristische Abläufe geht, erklärt er: "Es ist notwendig, dass die Politik auf Entwicklungen reagiert, Gesetze anpasst und dafür sorgt, dass das, was Volkes Meinung ist, sich am Ende bei Rechtsentscheidungen durchsetzt, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis." Wer oder was ist Volkes Wille? Gerade er, als Regierungschef von Sachsen, erfährt zur Genüge, dass ein Volk sich in viele Mengen aufsplittert, auch in sehr laute, teils radikale und extreme Bestandteile, deren Benehmen einen Ministerpräsidenten unter anderem zu derartigen Regierungserklärungen zwingen.

Kretschmer geht mit solchen Sätzen bis ganz nach rechts außen. Aber er zieht in seiner Regierungserklärung auch knallrote Linien. Er wendet sich gegen die AfD, so deutlich wie nie zuvor. In Chemnitz habe man erlebt, wie aus Worten Taten würden. Wenn die AfD von "Merkels Gästen" spreche und "Volksverräter" rufe, stelle sie sich damit außerhalb der Rechtsordnung und sorge für die Radikalisierung der Gesellschaft. Die Partei sei keine Alternative für Deutschland, sondern wolle eine "Alternative zu Deutschland". "Und dem werden wir uns entgegenstellen."

Er bekommt Applaus für seine Rede. Oft passiert das Kretschmer nicht in diesen Tagen. Recht kann er es kaum jemandem machen. Es gibt Menschen, die ihn respektieren, auch wegen des immensen Drucks, dem er gerade ausgesetzt ist. Andere vermissen bei ihm Glaubwürdigkeit und eine andere, noch deutlichere Haltung. Eines sind die Operationen von Michael Kretschmer in jedem Fall: politisch lavierende Millimeterarbeit mit offenem Ausgang.