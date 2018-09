SPD und Grüne haben an Sympathie bei Menschen mit Migrationshintergrund verloren. Laut einer Untersuchung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) sind CDU und CSU mit 43,2 Prozent Zustimmung aktuell die beliebtesten Parteien unter ihnen.



Im Vergleich zur Auswertung 2016 verlor die SPD, damals noch beliebteste Partei, 15,1 Punkte auf jetzt 25 Prozent. Auch die Grünen verloren demnach und sanken in der Gunst der Befragten von 13,2 auf 10 Prozent. Für die Linken ergab sich laut SVR ein Rückgang von 11,3 auf 10,1 Prozent. Die FDP konnte dagegen zulegen (plus 2,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent), ebenso die AfD (plus drei Prozentpunkte auf 4,8 Prozent).



"Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugen nicht länger mehrheitlich die Parteien links der Mitte", heißt es in der SVR-Auswertung. Das starke Minus bei der SPD sei "vor allem auf den deutlichen Vertrauensverlust bei den Türkeistämmigen zurückzuführen". Diese hätten 2016 noch zu knapp 70 Prozent die SPD als favorisierte Partei genannt. In der neuen Erhebung habe sich dieser Wert nahezu halbiert auf 37 Prozent.

SPD bei Türkeistämmigen trotz Verlusten knapp vorn

Unter den Türkeistämmigen liegt die SPD mit 37 Prozent Zustimmung trotz der starken Verlust immer noch auf dem ersten Platz vor den Unionsparteien, die auf knapp 33 Prozent kommen. Die AfD halten laut Untersuchung nur 1,1 Prozent der Deutschtürken, aber 12 Prozent der Aussiedler für die beste deutsche Partei.

Die Erhebung ist Teil des Integrationsbarometers des SVR. Dafür waren zwischen Juli 2017 und Januar 2018 knapp 9.300 Menschen befragt worden, davon rund 3.500 mit sogenanntem Migrationshintergrund. Nach der für die Untersuchung relevanten Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen. Bei der Bundestagswahl 2013 lag der Anteil der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund bei 9,4 Prozent. Vier Jahre später waren es bereits 10,2 Prozent – Tendenz steigend. Die Teilnehmer der Studie waren gefragt worden: "Welche Partei gefällt Ihnen zurzeit am besten?"