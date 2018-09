In diesen Tagen macht eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das aktuelle Politbarometer des ZDF die Runde. In dieser Umfrage werden die Teilnehmer gefragt, ob es in ihrer Gegend mit Flüchtlingen große Probleme gebe. Eine überwältigende Mehrheit – 84 Prozent im Westen und 72 Prozent im Osten – antwortet mit Nein.

Ist also die Debatte der vergangenen Monate eine einzige Gespensterdebatte?

Man sollte es sich nicht so einfach machen. Aus der Tatsache nämlich, dass die meisten Menschen in ihrer Gegend nicht von Problemen mit Flüchtlingen berichten können, lässt sich nicht schlussfolgern, dass die Menschen das Thema Flucht und Migration nicht als Problem ansehen. Genau so, wie die meisten Menschen in Deutschland den Klimawandel als Problem einschätzen, obwohl sie selbst in ihrer Gegend seine Auswirkungen – wenn man von diesem Dürresommer einmal absieht – bislang noch nicht zu spüren bekommen haben.

Es geht also nicht nur darum, welche Probleme Menschen bereits konkret erfahren, sondern mindestens ebenso sehr darum, was ihnen wichtig ist, womit sie sich beschäftigten, was ihnen Sorgen macht. Umfragen, die das herauszufinden versuchen, liefern ganz andere Ergebnisse als jene der Forschungsgruppe Wahlen.



In einer Studie der R+V Versicherung geben zwei Drittel der Bundesbürger an, sie machten sich Sorgen, dass die Zahl der Flüchtlinge die Behörden überfordert und sich das Verhältnis zwischen Ausländern und Einheimischen verschlechtert. Auf der Rangliste der größten Ängste steht das Migrationsthema an zweiter Stelle – gleich nach der Furcht, dass Donald Trump die Welt mit Krieg überzieht. Das lässt die große öffentliche Aufregung beim Thema Zuwanderung schon berechtigter erscheinen.