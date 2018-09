In der Union gibt es Kritik am Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Organspende. "So geht es nicht", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Maag, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. "Wir machen unseren eigenen Gesetzentwurf mit einer Debatte kaputt, die viel zu früh kommt."

Auch der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger kritisierte Spahn. Die Widerspruchsregelung treffe auf "enorme Ängste und Vorbehalte in der Bevölkerung, löst aber kein Problem", sagte er den Zeitungen. Deshalb solle man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen.

Spahn hatte sich für die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung ausgesprochen: Sie sieht vor, dass jede Bürgerin und jeder Bürger automatisch als Organspender gilt. Wer sich dagegen entscheidet, muss ausdrücklich widersprechen. Nur so könne die Organspende "zum Normalfall" werden, sagte Spahn der Bild-Zeitung. Bisher gilt das umgekehrte Prinzip, nach dem die Verwendung von Organen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt ist.

Eine Widerspruchslösung stelle zwar einen Eingriff des Staates "in die Freiheit des Einzelnen" dar, argumentierte Spahn. Doch seien alle bisherigen Versuche, die stark zurückgehende Zahl der Organspender wieder zu erhöhen, ohne Erfolg geblieben.



"Fast jeder Mensch ist ein potenzieller Empfänger von Organen"

Fraktionsvize Georg Nüßlein unterstütze Spahns Vorstoß. Diesmal sehe er die Chance, eine Mehrheit im Parlament zu finden. Dies unterstützt auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. "Viele sterben auf der Warteliste", schrieb er auf Twitter. Da fast jeder ein potenzieller Empfänger von Organen sei, wäre es richtig, dass auch jeder ein möglicher Spender sei. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, bezeichnete die Widerspruchslösung als eine "sehr gute Idee". Allerdings sei die Initiative rechtlich nur sehr schwierig umzusetzen, sagte Montgomery der Passauer Neuen Presse. Die Diskussion müsse daher auch vor allem in der Gesellschaft geführt werden.

Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird der hirntote Spender auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängern gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob derjenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder auch nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich, Belgien und Spanien beispielsweise gilt die Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer auch mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt auch Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freunden gespendet werden. Jeder Lebenspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen nur in den deutschlandweit gut 50 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den Skandalen von 2011 wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortete die Diskussion um eine mögliche Neuregelung des Entscheidungsverfahrens. Sie finde es richtig, dass eine solche Debatte im Bundestag geführt werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Daran werde sich Merkel mit Interesse beteiligen, fügte er hinzu, ohne Angaben zur Position der Kanzlerin zu machen. Er verwies darauf, dass Merkel mehrfach für Organspenden geworben und niedrige Zahlen beklagt habe.

Anfang des Jahres wurde die Einführung der Widerspruchslösung in den Niederlanden beschlossen – und gilt damit nun in 18 europäischen Ländern. Auch in Deutschland wird die Regelung immer wieder debattiert, um die Zahl der Spender zu erhöhen. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Organspenden in der Bundesrepublik auf einen Tiefststand gefallen. Bundesweit gab es 797 tatsächlich durchgeführte Spenden, 60 weniger als im Jahr zuvor. Derzeit warteten jedoch rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan, sagte Spahn Ende August.