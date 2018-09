Die Parteien der großen Koalition haben laut ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen zuletzt deutlich an Zustimmung verloren. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden SPD, CDU und CSU demnach zusammen nur 45 Prozent der Stimmen bekommen – und damit ihre Mehrheit verlieren. Als ein möglicher Grund dafür wird die Regierungskrise um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen angeführt.

In der Umfrage kommt die Union nur noch auf ein Rekordtief von 28 Prozent, was im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage von Mitte September einen Verlust von zwei Prozentpunkten bedeutet. Die SPD erreicht nur noch 17 Prozent der Stimmen. Das sind minus drei Prozentpunkte und der schlechteste Wert, den die Forschungsgruppe Wahlen je für die Sozialdemokraten ermittelt haben.



Alle anderen Parteien gewinnen dagegen hinzu: Die Grünen kommen ebenfalls auf 17 Prozent, einen Prozentpunkt mehr als zuvor. Die AfD gewinnt auch einen Prozentpunkt und steht in der Umfrage nun bei 16 Prozent. Auf die Linken entfallen zehn Prozent, plus zwei Prozentpunkte; die FDP bekommt acht Prozent, plus einen Prozentpunkt.



Nur Allensbach gibt der Koalition noch eine Mehrheit

Damit hat die große Koalition derzeit in fast allen großen Forschungsinstituten – mit Ausnahme von Allensbach – die Mehrheit bei der Sonntagsfrage verloren. Die Regierungsparteien kommen durchgängig auf 43 bis 45 Prozent der Stimmen. Nur bei Allensbach sind es noch 51 Prozent. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr erhielten die Koalitionsparteien zusammen noch 53,4 Prozent.

Allerdings variieren die Ergebnisse der Umfragen für alle Parteien sehr. Die AfD, in mehreren Umfragen zweitstärkste Partei, kommt auf 15 bis 18 Prozent. Die Grünen erreichen Stimmenanteile von 12,5 bis 17 Prozent. Die Linke liegt bei durchschnittlich zehn Prozent, die FDP liegt bei neun Prozent.



Für das Politbarometer befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 25. bis 27. September 1.260 Wahlberechtigte. Aus statistischen Gründen haben solche Umfragen je nach Stimmenanteil eine Unsicherheit von zwei bis drei Prozent nach oben und nach unten.

Die Verantwortung für die Krise

Die Meinungsforscher fragten auch nach einzelnen Politikern – beispielsweise danach, wer aus Sicht der Wahlberechtigten die Hauptverantwortung an der jüngsten Regierungskrise trage. Mit 55 Prozent nannten die meisten CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer. Für 13 Prozent liegt die Hauptschuld bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, zwölf Prozent sehen sie bei SPD-Chefin Andrea Nahles.



Von den drei Parteivorsitzenden der Koalition bleibt Merkel trotz Verlusten die populärste. Auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker liegt sie hinter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Platz drei. SPD-Chefin Nahles liegt auf Platz acht, Seehofer mit seinem bislang schlechtesten Wert in einer Politbarometer-Umfrage auf Platz zehn.

Allerdings vermissten 71 Prozent der für das ZDF Befragten und 57 Prozent der Unionsanhänger bei Merkel in den vergangenen Wochen Führungsstärke. Dennoch bewerten 55 Prozent die Arbeit der Regierungschefin noch als eher gut. Vor zwei Wochen waren es noch 60 Prozent gewesen. Von den Unionsanhängern sind 82 Prozent mit Merkel zufrieden.