Der Wechsel von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium hat Empörung bei den Oppositionsparteien ausgelöst. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte: "Das ist eine unfassbare Mauschelei." Wer "illoyales Verhalten und Kuschelei mit der AfD" belohne, anstatt es zu ahnden, habe jedes Gespür für Anstand verloren – und die SPD mache alles mit. "SPD und Union haben offenbar nur darüber geredet, wie weich Herr Maaßen fällt", sagte Göring-Eckhardt.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat das Duo aus Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Maaßen an der Spitze des Ministeriums als "Desaster" bezeichnet. "Zwei Leute, die jede Orientierung verloren haben", sagte Stegner. Die SPD sei aber erfolgreich gewesen auf dem Gebiet, das sie beeinflussen könne: "Herr Maaßen ist nicht mehr Präsident des Verfassungsschutzes, er war dort zu einem Problem für die Demokratie geworden."



Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat den Wechsel kritisiert. "Die Beförderung von Herrn Maaßen ist eine formelhafte Scheinlösung. Entweder man vertraut ihm oder nicht", sagte Lindner. "Das Theater offenbart am Ende nur, dass die Koalition keine Linie und keine Konsequenz hat."



Linksfraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es sei zwar "gut so", dass Maaßen nicht mehr den Verfassungsschutz führen werde. Dass dieser nun aber "faktisch befördert" werde, sei "eine Farce".



Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert bezeichnete die geplante Beförderung von Maaßen als "Schlag ins Gesicht". "Ein Verfassungsschutzpräsident, der rechte Verschwörungstheorien verbreitet und verteidigt, ist offensichtlich ungeeignet für ein öffentliches Amt und gehört daher in den Ruhestand versetzt", sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation der Rheinischen Post. Kühnert stellte erneut die große Koalition insgesamt infrage: "Wenn die Arbeitsgrundlage dieser Koalition aber nur noch das Befinden der CSU ist, dann muss sich die SPD ganz klar die Sinnfrage stellen: Warum sollten wir jetzt noch Teil dieser Koalition bleiben?"



Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hat die Entscheidung der Koalition zu Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen kritisiert. »Das Innenministerium wird zur Resterampe für unhaltbare politische Beamte« , sagte er.

Auch die Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzt, kritisierte die Entscheidung als Zynismus.



Dass #Maaßen für das Verbreiten von Fake News auch noch als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium befördert wird, ist an Zynismus schwer zu überbieten. Die Große Koalition setzt damit ein verheerendes Signal und diskreditiert das Engagement gegen Rechtsextremismus nachhaltig! — Amadeu Antonio St. (@AmadeuAntonio) 18. September 2018

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Chefin Andrea Nahles hatten sich zuvor darauf geeinigt, den Chefposten des Verfassungsschutzes neu zu besetzen. Welche Zuständigkeit Maaßen künftig im Innenministerium haben wird, will Seehofer am Mittwoch mitteilen. Der 55-jährige Maaßen steigt von der Besoldungsstufe B9 auf B11 auf, also von etwa 11.500 Euro pro Monat auf rund 14.100.

An der Beförderung Maaßens gab es nicht nur Kritik. So sagte die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU): "Im Sinne der Sicherheit in Deutschland begrüße ich es ausdrücklich, dass uns die unbestreitbare Kompetenz von Herrn Dr. Maaßen an herausragender Stelle erhalten bleibt." Die "parteitaktischen Spielchen auf Kosten der Sicherheitsbehörden" müssten jetzt endlich ein Ende finden. Lindholz sagte weiter, es sei dennoch schade, dass Maaßen von seinem Dienstposten als Verfassungsschutzpräsident abberufen worden sei. Sie bedaure, dass dieser Schritt wegen eines Kommunikationsfehlers, den Maaßen selbst "ausdrücklich bedauert" habe, notwendig geworden sei. Da "die teilweise unsäglichen und unbegründeten Anfeindungen" gegen Maaßen dessen Amtsführung beeinträchtigt hätten, sei sein geplanter Wechsel ins Innenministerium aber nun eine gute Lösung.



Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland attestierte Maaßen, "der Bundesrepublik treu gedient" zu haben. Der "verdiente Behördenleiter" müsse gehen, weil er der Regierung "nicht genehm" gewesen sei.