Nach den Ausschreitungen in Chemnitz am Montag vergangener Woche hat Sachsens Innenminister Roland Wöller den Einsatz der sächsischen Polizei noch einmal verteidigt. Man habe einen "schwierigen Einsatz" gehabt und die Polizei habe diesen "sehr gut bewältigt", sagte der CDU-Politiker nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im sächsischen Landtag in Dresden. Richtig sei aber auch, dass die Polizei überrascht worden sei, mit welcher Geschwindigkeit rechte Gruppen die Menschen mobilisiert hätten. Das Vorgehen solle genau analysiert werden.



Die Grünen hatten die Sondersitzung nach den Ausschreitungen am Sonntag und Montag vergangener Woche beantragt. Sie verlangen schnellstmögliche Aufklärung darüber, warum es der Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene über zwei Tage nicht gelungen sei, mit ausreichend Kräften vor Ort zu sein. Nach der Tötung eines 35-jährigen Chemnitzers, der zwei Männer aus Syrien und dem Irak verdächtigt werden, war es in Chemnitz zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Menschen mit vermeintlich ausländischem Aussehen.

Am vergangenen Montagabend standen 6.000 Demonstranten, unter ihnen zahlreiche aus dem rechten Spektrum sowie gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1.500 Gegendemonstranten gegenüber. Es gab Ausschreitungen. Knapp 600 Polizisten versuchten, die beiden Gruppen zu trennen. Die Polizei räumte später ein, mit zu wenigen Kräften vor Ort gewesen zu sein. Es gab mindestens 20 Verletzte.

Sieben Anzeigen wegen Übergriffen auf Journalisten

Am Dienstag befasst sich auch der Verfassungs- und Rechtsausschuss des sächsischen Landtags mit den Vorgängen. Am Mittwoch will Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Regierungserklärung unter der Überschrift "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat" abgeben.

Journalistengewerkschaften forderten derweil einen besseren Schutz von Reportern durch die Polizei. Bei den Demonstrationen der rechten Szene in Chemnitz am Samstag habe es "Gewaltexzesse gegen Berichterstatter" gegeben, kritisierte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Frank Überall. Auch die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union sieht durch Angriffe auf Reporter die Pressefreiheit und damit den Rechtsstaat "auf dem Spiel".

Den sächsischen Behörden liegen eigenen Angaben zufolge bislang sechs Anzeigen wegen Übergriffen auf Journalisten am Rande der Kundgebungen am Samstag in Chemnitz vor. Es gehe dabei um Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung, teilte das Innenministerium in Dresden mit. Die Chemnitzer Polizei ermittelt demnach unter anderem zu einem Vorfall mit einem MDR-Fernsehteam in einer Privatwohnung am Rande der Demonstrationen. Eine weitere Anzeige stammt vom 26. August, dem ersten Tag der aktuellen Demonstrationen in Chemnitz.

Unis werfen Landesregierung Verharmlosung vor

Die sächsischen Hochschulen kritisierten die Landesregierung für ihre Politik in den vergangenen Jahren. Die Rektoren warfen der Staatsregierung ein zu lasches Vorgehen gegen Rechtsextremismus vor. "Wir erleben, dass Sachsen inzwischen ein massives Problem mit Rechtsextremismus hat, das jahrelang von großen Teilen der Politik und den Behörden unterschätzt und teilweise sogar verharmlost wurde", hieß es in einer Erklärung der Landesrektorenkonferenz.

Die Universitäten und Hochschulen in Sachsen stünden für Weltoffenheit und Toleranz, Menschlichkeit und Respekt. Dies seien – wie auch die Freiheit von Forschung und Lehre – unantastbare Werte. "Durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre in Sachsen und zuletzt in Chemnitz sehen wir diese Werte bedroht", teilten die Rektoren mit. Sie riefen alle Menschen in Sachsen und darüber hinaus auf, gemeinsam für demokratische Werte einzustehen.