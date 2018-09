Köthen - Betroffenheit, aber keine Hetze Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht mahnt nach dem Tod des 22-Jährigen in Köthen zu Besonnenheit. Gerüchten über den Tathergang solle nicht geglaubt werden. © Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung hat bestürzt auf die rechtsradikalen Vorfälle in der sachsen-anhaltischen Stadt Köthen reagiert. "Dass es am Ende des Tages in Köthen zu offenen nationalsozialistischen Sprechchören gekommen ist, auch das muss uns betroffen machen und empören", sagte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert. Er bezog sich auf ein Video, das ein französischer Journalist nach eigenen Angaben in der Stadt machte und das eine Gruppe Männer zeigt, die Parolen wie "Nationalsozialismus jetzt!" rufen.

Anlass der Versammlung war ein Todesfall in der Stadt. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war es auf einem Spielplatz in Köthen am Samstagabend gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens zwei Deutschen und mindestens zwei Afghanen gekommen. Danach war ein 22-jähriger Deutscher gestorben, nach Angaben der Behörden aufgrund eines "akuten Herzversagens". Der Mann soll zuvor an einem "schweren Herzleiden" erkrankt gewesen sein. Verletzungen, die todesursächlich gewesen wären, gab es demnach nicht. Wörtlich sagte Landesjustizministerin Anne-Marie Keding: "Es gibt keine Hinweise, dass es zu tödlichen Verletzungen durch Schläge und Tritte etwa gegen den Schädel gekommen ist."

Einer der Afghanen sollte abgeschoben werden

Die beiden mutmaßlich an dem Streit beteiligten Afghanen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Gegen den 18-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, gegen den 22-Jährigen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Wie die sachsen-anhaltinische Justizministerin mitteilte, hätte letzterer Mann abgeschoben werden sollen, erstmals auf Grundlage eines Antrags vom 17. April dieses Jahres. Dies wurde allerdings durch die zuständige Staatsanwaltschaft abgelehnt, da zu diesem Zeitpunkt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung lief und der Mann erneut vernommen werden sollte. Am 6. September schließlich, also kurz vor dem Vorfall in Köthen, sei dann ein zweiter Abschiebeantrag bewilligt worden. Dieser Bescheid "hat sich durch die jetzigen Ereignisse überholt", sagte CDU-Ministerin Keding. Der andere Afghane hat demnach eine weiterhin gültige Aufenthaltserlaubnis.

Horst Seehofer - »Man muss abwarten, wie die Ermittlungen verlaufen« Das Tötungsdelikt in Köthen in Sachsen-Anhalt mache ihn betroffen, sagt Innenminister Horst Seehofer. Bei der Bewertung des Todesfalles rät er zu Zurückhaltung.

In Berlin dankte Regierungssprecher Seibert den Polizisten, die nach dem Todesfall "schnell und besonnen" reagiert hätten. Die Tat müsse von den Strafverfolgungsbehörden aufgeklärt werden, man traure mit den Angehörigen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums teilte mit, dass am Sonntag sehr schnell 270 Bundespolizisten nach Köthen beordert wurden. Kurz nach dem Bekanntwerden der Tat hatten Rechte zu einem Protestzug augerufen, den sie "Trauermarsch" nannten. 2.500 Menschen folgten dem Aufruf. Unter ihnen waren nach Angaben von Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) auch 400 bis 500 Personen, die der rechten Szene in Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern zuzuordnen seien.