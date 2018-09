Innenexpertin Eva Högl (SPD) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eva Högl, Innenexpertin der SPD, sieht keinen Anlass für ihre Partei, die große Koalition wegen der Kontroverse um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu verlassen. Im Deutschlandfunk sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende zwar, Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen müsse entlassen werden. "Die SPD ist der Auffassung, dass er nicht der Richtige an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist", sagte Högl. Maaßen habe es nicht geschafft, bei seiner Befragung im Innenausschuss des Bundestags das erschütterte Vertrauen in den Verfassungsschutz und seine Spitze wiederherzustellen. Dennoch werde die SPD seinetwegen nicht die Koalition verlassen. Mit der Union seien schließlich viele andere Themen vereinbart.



Nahezu wortgleich wiederholte sie diese Einschätzung im Bundestagsplenum. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse für die Entlassung Maaßens sorgen. Am Vorabend hatte sie nur von Zweifeln an der weiteren Eignung Maaßens gesprochen: Man sei "zu dem Ergebnis gekommen, dass wir starke Zweifel daran haben, ob er der Richtige an dieser Stelle ist", hatte Högl kurz vor Ende der Sitzung des Innenausschusses gesagt, der Maaßen drei Stunden lang befragt hatte.

Mit dieser Aussage stellte sich Högl gegen parteiinterne Forderungen, bei einem Amtsverbleib Maaßens die Koalition zu verlassen. So forderte Juso-Chef Kevin Kühnert, dass die SPD Konsequenzen aus den Aussagen Maaßens zieht: "Sollte der Verfassungsschutzpräsident im Amt bleiben, kann die SPD nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten", sagte Kühnert dem Spiegel. Bundeskanzlerin Angela Merkel müsse nun einen Weg finden, Maaßen zu entlassen.



Hans-Georg Maaßen - Bundesinnenminister Seehofer stellt sich hinter Verfassungsschutzpräsident Maaßen Nach Maaßens Aussage vor dem Bundesausschuss hat sich Innenminister Horst Seehofer hinter ihn gestellt. SPD, Linke und Grüne sprachen von "beschädigtem Vertrauen". © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Falsch verstanden

Anlass der Befragung Maaßens war ein Interview der Bild-Zeitung. Dort hatte der Verfassungspräsident gesagt, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" darüber vor, dass nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen in Chemnitz Hetzjagden stattgefunden hätten. Zu einem Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen zeigen soll, sagte Maaßen in dem Interview: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Damit hatte Maaßen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Regierungssprecher Steffen Seibert sowie Augenzeugen und Journalisten widersprochen, die vor Ort waren.



Parteiübergreifend hatten Politikerinnen und Politiker daraufhin gefordert, dass sich Maaßen erklärt. In der gestrigen Befragung vor Mitgliedern des Bundesausschusses sagte er aus, dass er sich falsch verstanden fühle. Die eine oder andere Wendung würde er aber "heute anders formulieren" und "vielleicht auch weglassen". Rückendeckung erhielt Maaßen daraufhin von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Auch die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), äußerte ihre Unterstützung. Maaßen sei weiterhin ein ganz hervorragender Schützer der Verfassung, der auch schon unter dem ehemaligen SPD-Innenminister Otto Schily gearbeitet habe. Er genieße ihr Vertrauen nach wie vor in vollem Umfang.