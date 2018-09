Am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Ende der Woche in Berlin wird Kanzlerin Angela Merkel nicht teilnehmen. Das teilte das Bundespresseamt mit. Zuvor hatte Spiegel Online darüber berichtet. Demnach sei aber nicht klar, ob die Nichtteilnahme der Kanzlerin als politisches Statement gewertet werden kann. In der Vergangenheit war sie nur bei wenigen Staatsbanketts zu Gast, etwa 2015 beim Besuch der Queen.

Aus dem Präsidialamt hieß es wenig später dann auch, die Kanzlerin stehe keineswegs regelmäßig auf der Gästeliste für ein Staatsbankett zu Ehren ausländischer Besucher. So sei sie auch beim Essen für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Juli 2017 nicht dabei gewesen. Zudem treffe sie diese Woche zwei Mal mit Erdoğan zusammen – am Freitagmittag und am Samstagvormittag.



Seit Wochen ist das Staatsbankett, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Freitagabend geladen hat, ein Streitthema. Viele Politikerinnen und Politiker kritisieren, dass dies zu viel der Ehre für den umstrittenen Staatsmann und schwierigen Partner Deutschlands ist. Deshalb haben auch bereits einige prominente Politiker ihre Einladung zum Bankett ausgeschlagen und dies mit ihrem Protest gegen Erdoğans Besuch begründet.



Beispielsweise sagte FDP-Chef Christian Lindner, er wolle "nicht Teil von Erdoğan-Propaganda" sein. Auch die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie die Grünen-Fraktionschefinnen Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter haben abgesagt. Ebenfalls nicht beim Bankett dabei sein wollen der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, Linken-Fraktionsvize Sevim Dağdelen sowie von der AfD die Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel, Co-Parteichef Jörg Meuthen und Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann.

Özdemir wird Bankett beiwohnen

Anders hingegen der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir. Er sagte dem Tagesspiegel, es stehe außer Frage, dass Erdoğan ein solches Staatsbankett nicht verdient habe. Dennoch will Özdemir teilnehmen. Dadurch erhoffe er sich, ein Signal sowohl in die Türkei als auch in die deutsch-türkische Gemeinschaft zu senden, das klarmache: "Die Opposition in Deutschland gehört zur Politik dieses Landes dazu, wir sind ein fester und notwendiger Bestandteil unserer Demokratie." Er sagte weiter, auch ein noch so mächtiger Präsident könne diesen Regeln nicht entgehen. "Er muss mich, der für die Kritik an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten."

Erdoğan kommt vom 27. bis 29. September zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Dazu gehören anders als bei früheren Arbeitsbesuchen ein Empfang mit militärischen Ehren und das Staatsbankett.

Merkel wird Erdoğan bei dessen Besuch mehrfach treffen. Am ersten Tag trifft sie ihn zu einem Arbeitsmittagessen, am Tag darauf kommt er erneut für ein längeres Gespräch ins Kanzleramt.

Wirtschaftsbeziehungen sind wichtigstes Thema für die Türkei

Auch führende Vertreter aus der Wirtschaft wird der türkische Präsident treffen. Das bestätigte ein enger Vertrauter von Erdoğan, der Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu. "Dass es dieses Treffen geben wird, und zwar am Freitagnachmittag, ist gesichert", sagte Yeneroğlu, der in Deutschland aufgewachsen ist und jüngst in den Vorstand von Erdoğans Regierungspartei AKP gewählt wurde. Unter den Teilnehmenden seien Vertreterinnen und Vertreter großer Unternehmen. Namen wollte er nicht nennen.

Die Veranstaltung solle in Form eines Runden Tisches stattfinden. Der Präsident wünsche sich einen "direkten Austausch" mit den Gästen und wolle ihnen "vor allem Gelegenheit geben, ihm in einem persönlichen Gespräch Fragen zu stellen", sagte Yeneroğlu.

Für die Türkei ist der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland das wichtigste Thema des Besuches. Das Land steckt nach einem Zerwürfnis mit den USA in einer schweren Währungskrise. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass man sich von Deutschland beruhigende Signale für die Märkte und für Investoren erhoffe. Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner.