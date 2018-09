Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat vor seinem Besuch in Deutschland die gemeinsamen Interessen der Länder hervorgehoben und eine engere Zusammenarbeit vorgeschlagen "Wir sind verpflichtet, unsere Beziehungen auf Basis beiderseitiger Interessen und fern von irrationalen Befürchtungen vernunftorientiert fortzuführen", schreibt Erdoğan in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Wünschenswert wäre eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die "einseitige und verantwortungsferne Vorgehensweise der amerikanischen Regierung" in der Handelspolitik. Bei Meinungsverschiedenheiten müsse der Dialog gesucht werden, um "mit einem Höchstmaß an Empathie" gegenseitig Befindlichkeiten zu verstehen. Es sei für beide Seiten "unabdingbar", eine neue Seite in den Beziehungen aufzuschlagen.

Ein besonderes Anliegen seien Erdoğan Investitionen in erneuerbare Energien. Mit der Erweiterung von Solar- und Windenergieanlagen wolle sein Land die Produktion aus einheimischen Quellen fördern und einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten, schreibt der türkische Präsident. "Wir verfolgen das Ziel, die Zahl der Investitionen deutscher Unternehmen in diesen und anderen Bereichen zu steigern und unsere gegenseitigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auszubauen". Auch im Tourismus, im Automobilsektor und beim Ausbau der Infrastruktur gebe es zahlreiche Möglichkeiten für Kooperationen.

Erdoğan kritisiert Islamfeindlichkeit

Für die Türkei sei auch eine "wirkungsvolle Auseinandersetzung mit Islamfeindlichkeit" wichtig, schrieb Erdoğan. Rechtsradikalismus und institutioneller Rassismus seien die "größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Ordnung der EU". Auch in den Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU sei Islamfeindlichkeit die "größte Hürde".

Erdoğan fordert von Deutschland auch, härter gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung vorzugehen. Die "deutschen Freunde" könnten sich das "Wohlgefallen des türkischen Volkes" erwerben, wenn sie entschiedene Schritte in dieser Hinsicht unternähmen, schreibt Erdoğan. Die PKK wird von Türkei und Deutschland als Terrororganisation eingestuft, die Gülen-Bewegung nicht. Erdoğan wirft der Bewegung des im US-amerikanischen Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vor, für den Putschversuch von 2016 verantwortlich zu sein. Er bezeichnet sie in dem Beitrag als "neuartige und intransparente Terrororganisation".

Erdoğan kommt am Donnerstag zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Dabei strebt er eine Normalisierung der Beziehungen an und will einen Fokus auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Staaten legen. Die Türkei leidet unter einer Wirtschaftskrise. Seit Jahresbeginn hat die türkische Lira mehr als ein Drittel an Wert verloren. In Berlin und Köln sind nach Polizeiangaben mehrere Demonstrationen gegen Erdoğan geplant.