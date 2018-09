Knapp vier Wochen vor der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober hat der Bayerische Rundfunk (BR) ein TV-Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten der zwei aussichtsreichsten Parteien angekündigt. Wie der Sender mitteilte, soll das Streitgespräch zwischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dem Landesvorsitzenden der Grünen, Ludwig Hartmann, am Mittwoch kommender Woche stattfinden und rund eine Stunde dauern.

Der Spitzenkandidat der Grünen verdankt seinen Platz gegenüber Söder den guten Umfragen seiner Partei. So gab der BR zur Begründung seiner Auswahl den jüngsten BayernTrend aus der vergangenen Woche an. Laut dieser Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap kommt die CSU auf 35 Prozent der Wählerstimmen, gefolgt von den Grünen, die 17 Prozent erreichen. Für die SPD, die Freien Wähler und die AfD hatten sich jeweils 11 Prozent der Befragten entschieden.

Alle fünf Parteien sollen dann in einem 90-minütigen "Fünfkampf" aufeinandertreffen und so laut BR "angemessene Darstellungsmöglichkeiten" bekommen. An dem Streitgespräch sollen dann die Spitzenvertreter der fünf Parteien teilnehmen, die der Umfrage zufolge bei mindestens fünf Prozent liegen.