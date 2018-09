Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht trotz der überraschenden Niederlage ihres Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder keine Notwendigkeit, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Am Dienstag hatte der CDU-Haushaltsexperte Ralph Brinkhaus überraschend die Wahl zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gegen Kauder gewonnen. Die Bundeskanzlerin hatte vor der Wahl ausdrücklich Kauder unterstützt, der seit Beginn ihrer Amtszeit Fraktionsvorsitzender gewesen war.

FDP-Chef Christian Lindner hatte ebenso wie Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch nach der Abwahl Kauders gefordert, dass Merkel die Vertrauensfrage stellen solle. Sie könne sich eines Rückhalts ihrer Fraktion nicht mehr sicher sein. Aus den Regierungsparteien gab es keine solchen Forderungen. Der neue Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus etwa hatte die Forderung Lindners als "Blödsinn" bezeichnet. Er plane keinen Aufstand gegen Merkel.

Auch der CDU-Vize, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, unterstützt Merkel. Zur Forderung, dass sie im Parlament über sich abstimmen lassen solle, sagte er im ZDF-morgenmagazin: "Warum sollte sie das tun?"

Die Verfassung sieht den Weg der Vertrauensfrage ausdrücklich vor, um eine Neuwahl zu ermöglichen: "Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen", heißt es in Artikel 68 des Grundgesetzes. Zuletzt hat SPD-Kanzler Gerhard Schröder diesen Weg gewählt. Wie geplant verlor er die Abstimmung am 1. Juli 2005. Nach der darauf folgenden Bundestagswahl musste er sein Amt an Merkel abgeben.

Der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat inzwischen erste Termine mit der CDU-Chefin wahrgenommen. Am Morgen war Brinkhaus im Kanzleramt bei der üblichen Vorbesprechung der Unionsseite vor der Kabinettssitzung dabei. Ein längeres Gespräch mit Merkel soll im Laufe des Tages folgen. Dabei dürften Merkel und Brinkhaus über die politischen Schwerpunkte der kommenden Wochen sprechen.