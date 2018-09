Unionsfraktion - Ralph Brinkhaus löst Volker Kauder als Fraktionschef ab Überraschend wurde Volker Kauder als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag abgewählt: Ralph Brinkhaus setzte sich mit 13 Stimmen mehr durch. © Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mit einer Mehrheit von 13 Stimmen löst Ralph Brinkhaus den langjährigen Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder ab. Außerhalb seines Wahlkreises Gütersloh war Brinkhaus einem größeren Publikum bisher aber kaum bekannt. Wer ist der Mann, der sich gegen Kauder durchsetzen konnte?

Ralph Brinkhaus kam 1968 in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen zur Welt und engagierte sich schon zu Schulzeiten in der Jungen Union. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete neben seiner parlamentarischen Tätigkeit als selbstständiger Steuerberater. Von 2004 bis 2012 saß Brinkhaus im Stadtrat der Stadt Gütersloh. In den Bundestag zog er 2009 mit einem Direktmandat ein (und ist als guter Westfale Mitglied im Bundestagsfanclub des 1. FC Köln). Vor allem als Finanz- und Haushaltspolitiker machte sich Brinkhaus einen Namen in der Partei: Seit 2013 war er als einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für den Bereich Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik zuständig. Er gilt als Verfechter einer ausgeglichenen Haushaltspolitik, der schwarzen Null.



Brinkhaus' Ankündigung, gegen Kauder um den Vorsitz in der Fraktion anzutreten, war vor der Abstimmung anfangs auch belächelt worden. Kauder war seit 13 Jahren im Amt und gilt als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel.



Es war das erste Mal, dass sich Kauder bei der Wahl zum Fraktionschef einem Gegenkandidaten ausgesetzt sah. Brinkhaus hatte Kauder und Merkel vorab in einer Stellungnahme über seine Kandidatur in Kenntnis gesetzt. Öffentliche Unterstützung von prominenten Parteivertreterinnen und -vertretern hatte er nicht erhalten.



Sowohl Merkel hatte sich als CDU-Vorsitzende für eine Wiederwahl Kauders ausgesprochen, als auch CSU-Chef Horst Seehofer und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Doch nun ist Brinkhaus der Vorsitzende der größten Fraktion im Bundestag. Nach seinem Sieg sagte er: "Jetzt geht es ganz schnell darum, wieder an die Arbeit zu kommen."

"Die Fraktion steht ganz fest hinter Angela Merkel"

Als Zeichen gegen den Kurs der Kanzlerin wollte Brinkhaus seinen Antritt bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden nicht verstanden wissen: "Ich kandidiere für neuen Schwung in der Fraktion, nicht gegen die Kanzlerin". Er wolle eines klarstellen: "Die Fraktion steht ganz fest hinter Angela Merkel". Er werde gut mit der Bundeskanzlerin zusammenarbeiten und "die Sache gut regeln", sagte Brinkhaus nach seiner Wahl.



In den Augen des neuen Unionsfraktionschefs gilt es in Deutschland vor allem, den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft wieder zu festigen. Das ist nach Ansicht Brinkhaus' jedoch nicht mit höheren Sozialleistungen zu erreichen: "Wir können die Gräben in der Gesellschaft nicht mit Haushaltsmitteln zuschütten", sagt der CDU-Politiker.

Auch scheint für Brinkhaus der Dialog mit Andersdenkenden von Bedeutung zu sein: Er hatte in der Vergangenheit mitgeteilt, er wolle auch verstärkt "mit jenen ins Gespräch kommen, die sich von uns abgewandt haben". Die Union müsse sich "stärker als bisher" um Protestwähler kümmern. Der neue Fraktionschef nennt eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze als wichtige Ziele seiner Politik.



Brinkhaus engagiert sich auch im sogenannten Stephanuskreis, einem überkonfessionellen Gesprächsforum der Unionsfraktion, das für Toleranz und Religionsfreiheit eintritt.