Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat seine Aussagen zu Vorfällen in Chemnitz nach Informationen der Süddeutschen Zeitung relativiert. Demnach erklärte er in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), er sei falsch verstanden worden.

Maaßen hatte der Bild-Zeitung gesagt, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen vor zwei Wochen "Hetzjagden" auf Ausländer stattgefunden hätten. Damit widersprach er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ihrem Regierungssprecher Steffen Seibert, Augenzeugen und Journalisten, die vor Ort waren. Maaßen hatte die Bundesregierung nicht über seine Zweifel informiert.

Speziell hatte sich Maaßen zu einem Video geäußert, das eine Attacke von Rechten auf Menschen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund zeigt: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Maaßen vermutete hinter den Darstellungen sogar eine Kampagne, ohne konkreter zu werden. Nach Maaßens umstrittenen Äußerungen zur Dimension der rassistischen Ausschreitungen hatte Seehofer Aufklärung verlangt und eine Begründung, auf welche Indizien Maaßen seine Thesen stütze.

Laut der Süddeutschen Zeitung schrieb er nun ausdrücklich: Das Video sei nicht gefälscht. Zweifel, so Maaßen demnach weiter, seien angebracht, ob das Video "authentisch" eine Menschenjagd zeige. Dies habe er mit seiner Kritik gemeint. Auch der Spiegel berichtete, Maaßen bestreite nicht mehr, dass das von ihm in Zweifel gezogene Video echt sei. Stattdessen kritisiere er nur noch, dass die schnelle Veröffentlichung des Videos in großen Medien unseriös gewesen sei, weil niemand die Quelle und die Echtheit der Aufnahme zu dem Zeitpunkt hätte einschätzen können, heiße es aus Maaßens Umfeld.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, Maaßen schreibe sinngemäß in seinem Bericht, er habe nicht behauptet, dass das Video im Wortsinne gefälscht oder Ergebnis einer Manipulation sei. Er habe nur darauf hinweisen wollen, dass es nach seinem Kenntnisstand der vergangenen Woche unzulässig gewesen sei, aus dem Video abzuleiten, es habe in Chemnitz Hetzjagden gegeben.

Nachdem in der Nacht zum 26. August ein Mann erstochen worden war, mutmaßlich von einem Syrer und einem Iraker, hatte sich am folgenden Nachmittag erstmals ein spontaner Protestzug formiert und war durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen. Beobachter und Augenzeuginnen hatten berichtet, dass aus diesem Zug heraus Menschen gejagt und angegriffen worden seien.



Nach Recherchen von ZEIT ONLINE gibt es keinen Beleg für die ursprüngliche Behauptung Maaßens, das Video sei möglicherweise gefälscht. Im Gegenteil: Alle bisher bekannten Informationen sprechen dafür, dass sich die Ereignisse in Chemnitz so zugetragen haben, wie Reporter und Augenzeugen sie beschreiben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden prüft weiterhin die Vorfälle vom 26. und 27. August. Auch der Verfassungsschutz erklärte, dem Verdacht auf Hetzjagden weiter nachzugehen. Bundesinnenminister Seehofer will Maaßens Bericht nun dem Innenausschuss des Bundestags und dem parlamentarischen Kontrollgremium vorstellen. Offen ist, wann die Öffentlichkeit über den Inhalt informiert werden soll.