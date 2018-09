Verfassungsschutzpräsident - Angela Merkel fordert einem Bericht zufolge Maaßens Rücktritt Die »Welt« berichtet, dass Angela Merkel sich gegen den Verbleib Hans-Georg Maaßens als Verfassungsschutzpräsidenten aussprach. Eine Regierungsbestätigung gibt es noch nicht. © Foto: Oliver Berg/dpa

Die Bundesregierung lehnt eine Stellungnahme zu einem Bericht der Welt ab, wonach die Entscheidung über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz bereits gefallen sei. Die Zeitung hatte unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) führenden Mitgliedern ihrer Koalition am Wochenende in Telefonaten signalisiert habe, dass sie die Ablösung Maaßens erreichen möchte. Und zwar unabhängig davon, wie sich der als Dienstherr primär zuständige Innenminister Horst Seehofer (CSU) dazu stelle. Maaßen sei wegen seiner Einmischung in die Tagespolitik nicht mehr tragbar, hieß es.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz wollte den Bericht "nicht kommentieren", wie sie in der Bundespressekonferenz mitteilte. Zugleich verwies sie auf das Treffen der Kanzlerin mit CSU-Chef Seehofer und der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles am Dienstagnachmittag. "Bis dahin haben die Koalitionspartner Stillschweigen vereinbart", sagte sie. Die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, wollte diesen Ausführungen "nichts hinzufügen". Medienberichte, wonach ihrem Vorgesetzten Seehofer bekannt sei, dass sich Maaßen mehrmals abschätzig über die Kanzlerin geäußert haben soll, bezeichnete sie als "Spekulationen", auf die sie sich nicht einlassen wolle. Da Seehofer als Innenminister und oberster Dienstherr Maaßen stützt, könnte eine neue Eskalation des Konflikts zwischen Merkel und Seehofer drohen – möglich wäre dann auch ein Aus für Seehofer.



Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Verweis auf Unionskreise, dass über die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten noch keine Entscheidung gefallen sei. Man suche derzeit noch nach einer Kompromisslösung, die auch CSU-Chef Seehofer zufriedenstelle. Reuters wiederum zitiert Regierungskreise, wonach auch jetzt die Position Merkels vom vergangenen Freitag gilt, an dem sie gesagt hatte: "Eines kann ich heute schon sagen: So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird." Dabei hatte die Kanzlerin auf das Spitzengespräch mit Seehofer und Nahles verwiesen.



Rückendeckung für Maaßen von CDU-Innenpolitiker, CSU rät zum Abwarten

Rückendeckung erhielt Maaßen vom Vorsitzenden des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums, Armin Schuster (CDU). "Wenn er tatsächlich wegen seiner Interview-Äußerungen zu Chemnitz gehen müsste, das wäre nicht verhältnismäßig", sagte Schuster.

Schuster kritisierte außerdem die Art und Weise, "wie die SPD das vorgetragen hat". Er bezog sich dabei konkret auf einen Spruch, den Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) vergangene Woche bei einer Besprechung mit Innenpolitikern seiner Partei nach Angaben aus Teilnehmerkreisen fallen lassen haben soll. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte Scholz mit Blick auf Maaßen mit dem Spruch zitiert: "Wenn du lange genug am Fluss sitzt, siehst du irgendwann die Leiche deines Feindes vorbeischwimmen." Schuster sagte dazu: "Hier zeigt sich, wie weit wir über jede Grenze des Anstands hinweg sind."

Die CSU wies den Welt-Bericht und Äußerungen von SPD-Vize Ralf Stegner dazu zurück. Dieser hatte der Zeitung gesagt, der Verfassungsschutzchef sei "in seinem Amt untragbar, weil er das Vertrauen in die Sicherheitsorgane unserer freiheitlichen Demokratie massiv beschädigt hat". Es sei ein gutes Signal, wenn Merkel "diese Haltung der SPD offenkundig teilt". Dagegen sagte der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Volker Ullrich, dem Handelsblatt, es sei keine professionelle Haltung, "Ergebnisse zu bewerten und zu kommentieren, die noch gar nicht eingetreten sind und die lediglich auf Mutmaßungen beruhen". Ullrich ergänzte: "Ich rate jedem, die morgigen Gespräche der Koalition abzuwarten."

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verwies auf das Treffen am Dienstag – allerdings mit einer klaren Erwartungshaltung: Der Nordwest-Zeitung sagte er mit Blick auf die SPD-Forderung nach Maaßens Ablösung: "Wir erwarten, dass Frau Merkel das genauso sieht und spätestens am Dienstag beim Treffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD die Konsequenzen ziehen wird."