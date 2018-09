Wenn dieser Text erscheint, sind anderthalb Tage vergangen, seit die Bild über ein Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz berichtet hat, in dem Hans-Georg Maaßen Zweifel an den Medienberichten über rechtsextremistische Ausschreitungen in Chemnitz angemeldet hat. Der Chef des deutschen Inlandgeheimdienstes sagte laut Bild, ihm lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben." Und: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Schließlich erklärte Maaßen: "Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken."

Seit anderthalb Tagen beherrschen diese Äußerungen die Debatte über Chemnitz und die Folgen. Maaßen ist gelungen, was er den angeblichen Desinformanten unterstellt: Er hat mit seiner Einlassung total von der eigentlichen Straftat in der sächsischen Stadt abgelenkt, dem Tod eines Mannes in einer Messerstecherei.



Seit anderthalb Tagen wartet die Öffentlichkeit zugleich auf Belege für Maaßens Einschätzungen. Auf eine Erklärung, wie er zu seinen Bewertungen kommt. Auf eine Erläuterung, was seine Informanten und Fachleute womöglich in Erfahrung gebracht haben, das bislang unbekannt war. Aber Maaßen schweigt. Das ist verstörend, um es vorsichtig zu formulieren. Er droht damit zu ruinieren, wovon ein Geheimdienst in einer Demokratie existentiell abhängt: von einem enormem Vertrauensvorschuss von Politik und Öffentlichkeit.

Maaßen hat die Zitate in der Bild nicht dementiert. Er hat auch nicht behauptet, da sei absprachewidrig, gegen seinen Willen, aus einem vertraulichen Hintergrundgespräch zitiert worden. Maaßen sagt überhaupt nichts. Er lässt seine Spekulationen wirken. Einstweilen darf man annehmen: mit voller Absicht.

Gab es "Hetzjagden"?

Stattdessen sprechen andere. Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden etwa erklärte gegenüber ZEIT Online, dass seine Behörde keine Anhaltspunkte dafür habe, dass das "Video ein Fake sein könnte". Maaßens eigene Pressestelle teilte am Freitagabend mit, die "Prüfung insbesondere hinsichtlich möglicher 'Hetzjagden'" dauere noch an. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Maaßen habe die Bundeskanzlerin nicht über seine Einschätzung unterrichtet. Lediglich Bundesinnenminister Horst Seehofer ließ wissen, sein Informationsstand sei identisch mit dem von Maaßen, worauf sich der Verfassungsschutzchef stütze, wisse er, Seehofer, allerdings auch nicht.

Natürlich, man kann jetzt, anderthalb Tage nach Veröffentlichung von Maaßens Zitaten, nicht ausschließen, dass der Chef des Inlandsgeheimdienstes noch mit einer prallen Kette von Belegen und Indizien für seine Spekulationen an die Öffentlichkeit geht. Oder wenigstens seine Dienstherren ausführlich informiert. Auch der Bundestag wird ihn befragen, hoffentlich bald, im Innenausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium.