Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich hinter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gestellt. Auf die Frage, ob der Geheimdienstchef sein Vertrauen hat, antwortete der CSU-Chef mit "Ja. Herr Maaßen hat mein volles Vertrauen". Er stehe im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden, darunter auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Dies gelte auch für die Vorfälle in Chemnitz. Sein Informationsstand sei mit dem von Maaßen identisch, fügte Seehofer hinzu.

Maaßen hatte in der Bild- Zeitung Zweifel an der Echtheit der Informationen über mögliche Hetzjagden während der rechtsextremistischen Ausschreitungen in Chemnitz geäußert. Wörtlich sagte er: "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben."

Weiter sagte Maaßen über ein auch im Fernsehen gezeigtes Video: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Deshalb, so der Verfassungsschutzpräsident, sprechen "nach meiner vorsichtigen Bewertung gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

Auslöser der Proteste in Chemnitz war eine tödliche Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen mit kubanischen Wurzeln. Zwei Tatverdächtige, die als Asylbewerber nach Sachsen gekommen waren, sitzen wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft. An einigen Protestveranstaltungen waren auch Rechtsextremisten beteiligt. Es kam zu Übergriffen auf Polizisten, Journalisten und Ausländer. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Regierungssprecher Steffen Seibert sprachen später von "Hetzjagden".

Nun teilte Seibert mit, Maaßen habe seine Zweifel nicht mit der Bundesregierung geteilt und keine Beweise für seine Äußerungen vorgelegt. "Es hat dazu kein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Herrn Maaßen in den letzten Tagen gegeben", sagte Seibert. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums fügte hinzu, auch in ihrem Haus lägen dazu bislang keine entsprechenden Berichte vor. Die Auswertung des übermittelten Videomaterials durch Ermittler der sächsischen Polizei sei noch nicht abgeschlossen.

SPD will Parlamentarisches Kontrollgremium anrufen

Derweil fordern Grüne und SPD eine Sondersitzung des Innenausschusses mit Maaßen und seinem Vorgesetzten und legten Maaßen den Rücktritt nahe. Die SPD will das Parlamentarische Kontrollgremium anrufen. Dort werde Maaßen in der kommenden Woche Gelegenheit haben, "seine Behauptungen zu hinterlegen", sagte die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. "Herr Maaßen sollte, statt öffentlich zu spekulieren, Beweise darlegen. Seine Aufgabe ist es, Verfassungsfeinde zu enttarnen und zu stellen, und er bewirkt mit seinen Äußerungen das Gegenteil, wenn er sie nicht unmittelbar belegen kann", sagte Nahles.



Auch CDU-Politiker forderten vom Chef des Inlandsgeheimdienstes eine Offenlegung seiner Quellen. Der Innenexperte der Partei, Stephan Harbarth, verlangte von Maaßen Aufklärung. Es müsse nun rasch geklärt werden, ob dieses Bildmaterial echt oder nicht echt sei. "Da muss Herr Maaßen jetzt mal sagen, woher seine Zweifel eigentlich kommen", sagte der Unionsfraktionsvize der Deutschen Presse-Agentur.



Hans-Georg Maaßen - Kritik an Äußerungen des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen hat Berichte über Hetzjagden in Chemnitz bezweifelt und wird dafür von SPD, Grünen, Linke, und FDP kritisiert. Horst Seehofer sprach ihm sein Vertrauen aus. © Foto: Michael Kappeler/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will generell nicht weiter über den Begriff "Hetzjagd" streiten. "Wir haben eine ganze Reihe von Straftaten, die jetzt ermittelt und aufgeklärt werden und es sind in der Tat Dinge passiert, die so nicht in Ordnung sind", sagte der CDU-Politiker. "Aber ich würde jetzt allen raten: Wir müssen uns nicht über Begriffe streiten. Das Entscheidende ist, dass wir für unsere Demokratie eintreten, dass wir die zur Verantwortung ziehen, die sich straffällig gemacht haben und das ist eine große Aufgabe."



Am vergangenen Mittwoch hatte sich Kretschmer selbst mit Äußerungen in seiner Regierungserklärung weit vorgewagt und hatte auch der Kanzlerin widersprochen. Vor dem Landtag in Desden hatte er gesagt: "Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome." Jetzt betonte Kretschmer, seine Aussagen beruhten nicht auf Informationen von Maaßen. "Ich bin mit Herrn Maaßen eben nicht in Kontakt, aber ich habe natürlich viele Gespräche und viele Situationsberichte von den Menschen vor Ort gehört, auch von den Polizisten", so der Ministerpräsident.