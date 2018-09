Die Opposition hat den neuen Kompromiss im Koalitionsstreit zur Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kritisiert. Grünenfraktionschef Anton Hofreiter sprach von einem "peinlichen Schmierentheater", mit dem Union und SPD Glaubwürdigkeit und Vertrauen verspielt hätten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hole "einen AfD-Berater in die Regierung", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf Maaßens umstrittene Gespräche mit AfD-Vertretern. Das lasse nichts Gutes für die Europapolitik erwarten.

Auf die Frage, ob man Herrn #Maaßen vertraut oder nicht, antwortet die #GroKo nicht. Es wird der Posten eines Frühstücksdirektors geschaffen. Das offenbart den Charakter der #GroKo. Abgekoppelt von realen Problemlösungen geht es nur noch um Gesichtswahrung und Beschwichtigung. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 23. September 2018

"Es wird der Posten eines Frühstücksdirektors geschaffen", twitterte FDP-Chef Christian Lindner, der darin einen Offenbarungseid der großen Koalition sieht: "Abgekoppelt von realen Problemlösungen geht es nur noch um Gesichtswahrung und Beschwichtigung", schrieb er weiter. Linkechef Bernd Riexinger sprach von "Postengeschacher".

Die Koalitionsspitzen hatten sich am Sonntag bei einem erneuten Krisentreffen auf eine Korrektur ihrer ersten Entscheidung im Maaßen-Streit verständigt. Demnach wird Maaßen – wie von der SPD gefordert – den Posten als oberster Verfassungsschützer räumen. Er soll nun Sonderberater im Bundesinnenministerium werden. Anders als noch am Dienstag vereinbart, wird er damit weder befördert noch erhält er mehr Geld. Die zunächst vereinbarte Beförderung zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium hatte vor allem in der SPD für große Verärgerung gesorgt.

"Unselige Personalfrage jetzt gelöst"

Nun zeigen sich zumindest führende Vertreter der Sozialdemokraten besänftigt und stützen so ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles. "Mit dem Kompromiss kann ich gut leben", sagte etwa Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Auch Bayerns SPD-Chefin Natascha Konen, die die Parteispitze besonders hartnäckig auf eine Ablösung des Geheimdienstchefs gedrängt hatte, zeigte sich zufrieden mit der nun gefundenen Lösung. "Hans-Georg Maaßen wird als Chef des Verfassungsschutzes abgelöst und er wird nicht befördert. Das musste erreicht werden und ist nun erreicht", twitterte sie.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmer berichtet, gab es auch bei einem Treffen der engeren SPD-Führung am Sonntagabend Rückhalt für Nahles. "Die unselige Personalfrage ist jetzt so gelöst worden, wie wir das eingefordert haben", sagte etwa der SPD-Vize Ralf Stegner und forderte dann in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Jetzt muss sich die Koalition am Riemen reißen und bei Miete, Pflege, Rente und anderem zeigen, wofür sie da ist." Parteivize Manuela Schwesig, zugleich Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, sprach von einer "vernünftigen Lösung", ihre rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer von einer "wichtigen Kurskorrektur".

Sondersitzung der SPD-Fraktion

In einem Brief an die Parteimitglieder, der Reuters vorliegt, schreibt Nahles, sie erwarte nun, "dass sich alle Koalitionspartner darauf konzentrieren, den Koalitionsvertrag umzusetzen". Die SPD werde dabei vorangehen. Durch den neuen Kompromiss sei die Grundlage gelegt, "dass wir jetzt wieder zur Sacharbeit zurückkehren." Die Regierung solle wieder in gutes Fahrwasser kommen. "Darauf hoffe ich."



Mit Spannung wird nun erwartet, wie die SPD-Gremien auf den neuen Kompromiss reagieren. Nach den regulären Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand kommt die Bundestagsfraktion an diesem Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen.