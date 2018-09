Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gesagt, man müsse keine Furcht vor einer Minderheitsregierung haben. "Vielleicht sollten wir uns mit einer stabilen Kanzlerschaft nicht allzu sehr davor scheuen, uns in einer besonderen Lage immer wieder neu Mehrheiten zu verschaffen", sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag mit Blick auf die schlechten Wahlergebnisse der Volksparteien.

Zuvor war der Streit zwischen CDU, CSU und SPD über die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hangs-Georg Maaßen erneut eskaliert. Die Debatte könnte auch über die Zukunft der großen Koalition entscheiden, erklärte die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es gehe bei den Gesprächen auch um die Klärung der Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können", schrieb Kramp-Karrenbauer in einer E-Mail an die CDU-Mitglieder.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich ursprünglich am Dienstag mit Angela Merkel und Andrea Nahles darauf geeinigt, dass Maaßen von der Spitze des Verfassungsschutzes auf den Posten eines Staatssekretärs für Innere Sicherheit im Innenministerium wechseln und damit befördert werden soll. Nachdem diese Einigung in der SPD für heftige Kritik gesorgt hatte, kam die Kehrtwende von Nahles: Über die Personalie müsse erneut verhandelt werden, sagte sie am Freitag.



Aus diesem Grund wollen sich am Sonntag die Koalitionsspitzen treffen. Wann genau das Treffen stattfinden soll, ist unklar. Derzeit versuchen führende Politiker der großen Koalition, in Telefonaten eine Einigung zu finden. CSU-Chef Seehofer stellte Bedingungen an die SPD. "Wir werden an diesem Wochenende viele Telefonate führen müssen. Es wird erst ein Treffen der Parteivorsitzenden geben, wenn ich weiß, was die Forderungen der SPD sind und wie eine Einigung mit der Union funktionieren könnte." Es werde keine Zusammenkunft ohne ein vorheriges Lösungsszenario geben, "das alle Beteiligten in der Zukunft mittragen".

Am Morgen hatte sich Seehofer erneut gegen eine Entlassung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ausgesprochen und eine tragbare Lösung für alle Beteiligten gefordert. Er werde Maaßen nicht entlassen, wiederholte Seehofer seine Position in der Bild am Sonntag. "Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist." Den Vorwurf, Maaßen sei "rechtslastig oder vertrete rechtsextremistische Positionen, weise ich mit allem Nachdruck zurück", sagte Seehofer dem Bericht zufolge.



SPD-Chefin Andrea Nahles glaubt nach eigenen Worten nicht, dass die Koalition am Streit um Maaßen zerbricht. "Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern", sagte sie der Bild am Sonntag. Zugleich betonte sie mit Blick auf die Zusammenarbeit mit CDU und CSU: "Die Basis für unsere Zusammenarbeit muss gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit sein. Wenn das nicht mehr gegeben ist, scheitert die Regierung."