Die Deutschen sind mit der Migrationspolitik von Horst Seehofer (CSU) nicht zufrieden, wie das aktuelle Politbarometer des ZDF zeigt. Die Zustimmung für den Bundesinnenminister ging deutlich zurück. Im Juni bewerteten noch 41 Prozent seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik als gut, jetzt sind es nur noch 29 Prozent. 65 Prozent bewerten seine Arbeit als schlecht.



Zu Diskussionen führte in der vergangenen Woche auch ein Satz Seehofers, der die Migration als "Mutter aller politischen Probleme" bezeichnet hatte. 63 Prozent der Befragten stimmten dem nicht zu, 34 Prozent schon. Mehrheitlich waren das Anhänger der AfD (77 Prozent) und der FDP (42 Prozent).



Rechtsextremismus sehen 79 Prozent der Deutschen laut Politbarometer als große Gefahr für die Demokratie. Nur 48 Prozent sehen diese Gefahr auch beim Linksextremismus. 60 Prozent wiederum gaben an, dass die AfD eine Gefahr sei.

Mit Blick auf Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der wegen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz und Kontakten zu AfD-Politikern in der Kritik steht, fragte die Forschungsgruppe Wahlen auch nach dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Inlandsgeheimdienst. Ihm trauen die Deutschen deutlich weniger zu als den anderen Sicherheitsbehörden: 38 Prozent der 1.339 befragten Wahlberechtigten gaben an, sie hätten großes Vertrauen in die Arbeit der Behörde, 55 Prozent haben das nicht. Wesentlich besser ist das Ansehen anderer Staatsorgane: 81 Prozent der Befragten äußerten demnach großes Vertrauen in die Polizei, 58 Prozent in die Gerichte.



Die Unzufriedenheit der Wähler zeigt sich im Politbarometer auch in der Zustimmung zu den Parteien. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU zusammen nur noch auf 30 Prozent. Die SPD gewinnt leicht und läge bei 20 Prozentpunkten. Die Grünen kämen auf 16, die AfD auf 15 Prozent, die FDP auf sieben und die Linke auf acht Prozentpunkte.