Der türkische Journalist Adil Yiğit muss Deutschland doch nicht verlassen. Für Yiğit sei keine Ausweisung angeordnet worden, auch eine Abschiebung des Manns sei nicht geplant, teilte die Hamburger Ausländerbehörde mit. Am Wochenende hatte die Zeitung taz, für die der Kritiker des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan schreibt, darüber berichtet, dass Yiğit abgeschoben werden soll.

Nach Angaben der Hamburger Ausländerbehörde wurde Yiğits Antrag auf eine Verlängerung seiner befristeten Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt seien. Diese Ablehnung sei "standardmäßig" auch mit einer Ausreiseaufforderung verbunden. In dem Bescheid werde ihm aber "gleichzeitig schriftlich zugesichert", dass ihm "nach Eintritt der Bestandskraft eine andere Aufenthaltserlaubnis erteilt wird".

In dem Bescheid, der ZEIT ONLINE vorliegt, heißt es: "Unter besonderer Berücksichtigung Ihrer langen Aufenthaltszeit im Bundesgebiet und damit einhergehender Integration wird Ihnen, nach Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheides, eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt." Yiğit lebt seit 1989 in Deutschland.



"Diese Vorgehensweise hat die zuständige Ausländerbehörde mit Herrn Y. und seinem Rechtsanwalt im Vorfeld so abgesprochen. Herr Y. hat somit keine Ausweisung erhalten, und auch eine Abschiebung ist nicht vorgesehen", teilte die Behörde mit. "Die Ablehnung der Verlängerung der bisherigen Aufenthaltserlaubnis steht in keinem Zusammenhang mit den politischen Ansichten oder Tätigkeiten des Herrn Y."

Yiğit lebt in Hamburg und gibt von dort die türkischsprachige Onlinezeitung Avrupa Postası heraus. Bekannt wurde er Ende September während Erdoğans Staatsbesuch in Deutschland, als er sich bei einer Pressekonferenz in einem T-Shirt zeigte, mit dem er die Freilassung von Journalisten in der Türkei forderte. Er wurde daraufhin von Sicherheitsleuten aus dem Saal im Bundeskanzleramt geführt.