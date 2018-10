Der regierungskritische türkische Journalist Adil Yiğit muss Deutschland bis zum 22. Januar verlassen. Der 60-Jährige sei nicht erwerbstätig, heißt es zur Begründung in dem Bescheid des Bezirksamts Hamburg-Mitte, der ZEIT ONLINE vorliegt. Zudem bestehe die "familiäre Lebensgemeinschaft" mit seinen deutschen Kindern nicht mehr, heißt es in dem Schreiben vom 22. Oktober weiter. Laut dem Dokument war Yiğit Ende 1989 als "anerkannter Asylberechtigter" nach Deutschland eingereist. Er heiratete eine Deutsche und bekam mit ihr zwei Kinder. 1997 wurde die Ehe geschieden.



Den Entscheid des Bezirksamtes führt Yiğit auf seine Protestaktion Ende September während einer Pressekonferenz im Kanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zurück, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dabei trug der in Hamburg lebende Journalist ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Gazetecilere Özgürlük – Freiheit für Journalisten in der Türkei". Als es zu Unruhe kam, griffen deutsche Sicherheitskräfte ein und brachten Yiğit aus dem Saal. Erdoğan lächelte. Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte im Anschluss das Vorgehen der Ordner.



"Das hängt zusammen, anders kann es gar nicht sein", sagte Yiğit. Am Montag habe er einen Anwaltstermin, "denn gegen diese Entscheidung werde ich Schritte einleiten". Schon im vergangenen Jahr habe er nach mehreren Verlängerungen seiner Aufenthaltsgenehmigung einen ähnlichen Bescheid bekommen. Damals habe der Chef der Hamburger Ausländerbehörde ihm versprochen, man werde eine Lösung finden, sagte Yiğit. Nun werde nur einen Monat nach seiner Protestaktion im Kanzleramt die Verlängerung seines Aufenthaltstitels abgelehnt. Yiğit ist Herausgeber der regierungskritischen Onlinezeitung Avrupa Postası und schreibt als Kolumnist für die tageszeitung.

Laut dem Ausweisungsbescheid heißt es, Yiğit müsse zum 22. Januar 2019 ausgereist sein oder er werde auf eigene Kosten abgeschoben. "Natürlich fürchte ich mich, wenn ich abgeschoben werde", sagte er. "In der Türkei werden Journalisten zum Schweigen gebracht."



Erdoğan nannte Yiğit "Flegel" und "Lump"

Nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 hat die türkische Regierung Zehntausende angebliche Staatsfeinde, darunter Journalisten, Akademikerinnen und Menschenrechtler, festnehmen lassen und viele Medienhäuser geschlossen oder auf Regierungslinie gebracht. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sitzen Dutzende Journalistinnen und Journalisten in türkischen Gefängnissen.

Yiğit sagte, Erdoğan habe nach seinem Auftritt im Kanzleramt noch mehrmals öffentlich über ihn gesprochen. In einer Rede Erdoğans vor Abgeordneten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara am 2. Oktober findet sich folgende Passage: "Mitglieder von Fetö und PKK haben alles getan, um diesen Besuch zu sabotieren. Da gab es einen Flegel, einen Lump, der die Pressekonferenz der Kanzlerin und mir stören wollte. Die deutsche Polizei hat ihn gepackt und rausgeschmissen. Es liegt sowieso auf der Hand, wessen Gehilfe er ist, das muss man nicht noch sagen."

Fetö ist eine Bezeichnung für die Bewegung um den Prediger Fethullah Gülen, den Erdoğan für den Putschversuch verantwortlich macht. Die PKK ist eine kurdische Untergrundorganisation, deren Mitglieder und Sympathisanten vom türkischen Staat als Terroristen und Terrorunterstützerinnen verfolgt werden.

In einem Interview mit ZEIT ONLINE hatte Yiğit Ende September gesagt, dass er für seine Aktion aus der Türkei viele Glückwünsche bekommen habe – aber auch Drohungen: "Ich sei ein Agent der Deutschen, (…) schreiben mir Facebook-Nutzer", sagte Yigit in dem Interview. "Lauter wüste Beschimpfungen, es werden immer mehr."