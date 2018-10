SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Partei dazu aufgerufen, sich nicht von den schlechten Umfragewerten und der Wahlschlappe in Bayern lähmen zu lassen. "Ich bin entschlossen, den Rücken gerade zu machen, die Ärmel hochzukrempeln und nun wieder zu kämpfen", sagte sie beim Europaparteitag der rheinland-pfälzischen SPD in Ochtendung. "Gucken wir jetzt wie die Kaninchen auf die Schlange? Oder sehen wir das als Herausforderung, auch an uns selbst?"

Nahles rief dazu auf, die Kräfte in den kommenden Tagen auf den Landtagswahlkampf in Hessen zu konzentrieren. Am 28. Oktober könne SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel dort neuer Ministerpräsident werden. "Wie amtsmüde muss dieser Bouffier noch werden, dass die Hessen ihn endlich mal in den Ruhestand schicken?", fragte Nahles mit Blick auf Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Die SPD habe in der Bundesregierung Weichenstellungen in der Renten- und Gesundheitspolitik wie auch im Teilzeitrecht durchgesetzt, betonte die Parteivorsitzende: "Liebe Leute, es spricht nur keine Sau darüber." Die SPD sei die Partei, die sich am stärksten für bezahlbaren Wohnraum einsetze, ebenso für stabile, sicherere Renten. "Wir machen Politik für die Vielen und nicht für die Wenigen."

Nahles räumte ein, dass es bei der mit der Agenda 2010 eingeführten Hartz-IV-Grundsicherung "Renovierungsbedarf" gebe. Sie wolle aber keine Vergangenheitsdebatte. "Guckt nicht nach hinten, guckt nach vorne", sagte Nahles. "Ich möchte, dass die SPD wieder die interessanteste Partei Deutschlands wird, wenn es um die Zukunftsdebatten geht."

Derzeit stehen die Sozialdemokraten in Hessen laut einer Umfrage des ZDF mit 20 Prozent hinter den Grünen (22 Prozent) sowie hinter der CDU (26 Prozent). In einer Befragung für die ARD liegt die SPD dagegen noch knapp vor den Grünen. Bei der Landtagswahl in Bayern war die SPD auf den Tiefstand von unter zehn Prozent gefallen. Auch bundesweit liegt sie nur noch bei 14 Prozent.

Auch Katarina Barley (SPD) nimmt am Europaparteitag in Ochtendung teil. Die Bundesjustizministerin soll als bundesweite Spitzenkandidatin für die SPD bei der Europawahl nominiert werden. Schon vor dem Treffen äußerte sich Barley zu einem Thema, das für die EU derzeit von großer Bedeutung ist – den Brexit: "Ich bin der Meinung, dass die Briten noch einmal die Gelegenheit bekommen sollen, über den Brexit abzustimmen", sagte die Ministerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. Beim Referendum im Sommer 2016 habe "nicht ausreichend Klarheit bestanden, was der EU-Austritt konkret bedeute". Ausdrücklich respektiere sie das Votum der britischen Bevölkerung, es sei in ihren Augen aber nun, da die Umsetzung eines Brexits greifbarer sei, "nur fair", die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens erneut zu befragen.