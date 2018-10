Als Angela Merkel am Ende dieses Wahnsinnstages im Berliner Humboldt-Forum auf die Bühne tritt, käme man nicht unbedingt auf die Idee, dass diese Frau vor wenigen Stunden ihrer eigenen Karriere selbst ein Ende gesetzt hat.

Sie trägt noch den magentafarbenen Blazer aus der Pressekonferenz vom Montagvormittag, aber sie redet nicht über ihre Zukunft. Sie spricht über die Bedeutung der Medien für die Demokratie, über das Urheberrecht und über gerechte Löhne für Kulturschaffende. Aber da ist dieser eine Satz, der klingt, als wolle er eine Brücke schlagen. Von dem, was ist, zu dem, was war: "Kunst", ruft die Bundeskanzlerin dem Publikum zu, "lebt vom Experimentieren, vom Hinterfragen alter Gewissheiten, das ist ja das Schöne an ihr."

War das also schon Kunst oder noch Politik?

So oder so, mit ein paar alten Gewissheiten hat Angela Merkel am Montag jedenfalls aufgeräumt. Im letzten Moment hat sie sich selbst an die Spitze der Revolution gesetzt. Noch immer will sie zeigen, dass das "selbstbestimmte Ende" nicht bloß eine Phrase bleibt, dass auch die mächtigste Frau in der Lage ist, in Würde aus dem Amt zu scheiden. Sie lässt sich nicht stürzen. Eher leitet sie den Sturz selbst ein.

In atemberaubender Geschwindigkeit hatte sich in diesen Stunden die Lethargie in Disruption verwandelt. Am Sonntag noch erklärten die Groko-Parteien gewohnt tonlos, dass sie es mit der "Sacharbeit" nun wirklich ernst meinen. Dann kündigte Angela Merkel an, nicht mehr für den Parteivorsitz der CDU zu kandidieren, und plötzlich liegt am Tag darauf eine Aufbruchsstimmung über der Berliner Politik. Irgendwo zwischen gelöst und gespannt.

Noch ist es zu früh, um zu erkennen, was mit Angela Merkels Entscheidung in den nächsten Tagen tatsächlich ins Rutschen gerät. Braucht die CDU nur einen neuen Parteichef oder das Land auch bald eine neue Kanzlerin? Und wie weit zieht es die Partei in der Post-Merkel-Zeit nach rechts? Klar ist allerdings, dass selbst die kleinstmögliche Erschütterung für ein Beben ausreichen würde.

Wie geht es nach Merkel weiter?

Es beginnt ja schon mit den offiziellen Nachfolgern. Selbst die merkeltreue Annegret Kramp-Karrenbauer würde natürlich nicht einfach so weitermachen. Nach Merkel muss etwas Neues kommen, das wissen auch die tapfersten Merkelianer. Und Kramp-Karrenbauer ist keine, die sich scheut, beizeiten auch den tiefschwarzen Blinker zu setzen. Sie hat das bei der Ehe für alle getan, und auch in anderen gesellschaftspolitischen Fragen ist Kramp-Karrenbauer nicht bloß die Nachlassverwalterin der scheidenden Kanzlerin. Will sie Erfolg haben, muss sie sich von Merkel behutsam weiter emanzipieren.

Und was, wenn es Jens Spahn würde? Gewiss ist auch er kein konservativer Revolutionär. Das Kokett-Karrieristische, das ihn seit jeher umgibt, macht es schwer zu erkennen, ob sein Konservatismus Überzeugung ist oder ob es nicht bloß der bislang günstigste Weg zur Profilierung war. Spahns unbedingter Wille zur Macht ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche zugleich. Denn auf der einen Seite sehnt sich die Partei nach einer neuen starken Führung. Auf der anderen Seite sympathisiert das Bürgertum nicht mit Politikern, deren intrigante Leidenschaften allzu offensichtlich sind. Ein Parteivorsitzender Spahn würde Merkel im Kanzleramt die Arbeit erschweren. Dass er sich wirklich offen gegen sie wenden würde, ist keinesfalls ausgemacht.

Bliebe also noch die größtmögliche Erschütterung: das Phantom Friedrich Merz. Seit einiger Zeit macht er auf seine neuen Karrierepläne aufmerksam. Er traf sich beim Regierungsviertel-Italiener mit Regierungsviertel-Leuten, sodass Regierungsviertel-Beobachter erkennen mussten, dass hier jemand etwas im Schilde führt. Doch bislang ist seine Kandidatur nicht mehr als ein Gerücht in der Bild-Zeitung, offiziell erklärt hat er sich noch nicht. Und so bleibt Merz bislang vor allem eine Fläche für Projektionen. Mit ihm, so denken viele, kehre ein anständiger Rechtskonservatismus zurück in die CDU, schließlich war es doch Merz, der seinerzeit eine Leitkultur forderte und die "Sozialdemokratisierung" der Partei als einer der Ersten kritisierte.