Nach den Verlusten der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern will die CDU den Blick nach vorne richten und sich auf die in knapp zwei Wochen anstehende Wahl in Hessen konzentrieren. "In den nächsten zwei Wochen wird sich für uns alles um Hessen drehen", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Seite des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). Umfragen zufolge könnte die schwarz-grüne Koalition in Hessen ihre Mehrheit verlieren.

Natürlich hätten sich die CDU-Gremien "sehr intensiv" mit dem Ausgang der Wahl in Bayern befasst, noch intensiver seien aber die Beratungen über die verbleibende Zeit bis zur Hessen-Wahl am 28. Oktober gewesen, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. Es gehe nun darum, die dortige "erfolgreiche Regierung" zu unterstützen, die "ohne Streit sehr professionell" arbeite.



Auch Bouffier hob hervor, es gehe nun um Hessen, "nicht um Berlin" oder andere Dinge. "Hessen ist anders", sagte der Ministerpräsident. Hier habe die Regierung gezeigt, "dass man erfolgreich arbeiten kann" und zwar in einem Stil, den er für zukunftsfähig halte. "Dauerstreit" hingegen stoße die Bürger eher ab, fügte Bouffier mit Blick auf die große Koalition im Bund hinzu.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl mit einem Minus von gut zehn Prozentpunkten nur noch 37,2 Prozent erreicht und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 erzielt. Die SPD halbierte mit Verlusten von rund elf Punkten ihr Ergebnis von 2013 und landete bei 9,7 Prozent.