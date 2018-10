Deutschland hat in diesem Jahr deutlich mehr Asylbewerber mit Charterflügen in andere europäische Staaten abgeschoben als in den Jahren zuvor. Laut einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hat sich die Zahl solcher Sammelabschiebungen im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifacht. Der größte Teil der Flüge hatte demnach Italien zum Ziel.

Den Angaben zufolge schob die Bundespolizei von Januar bis Juli 2018 insgesamt 485 Menschen auf 17 Charterflügen im Rahmen des Dublin-Verfahrens ab. Zwölf der Flüge mit insgesamt 250 Menschen an Bord gingen nach Rom.



2017 waren es noch 153 Menschen auf sieben Flügen gewesen, im Jahr zuvor 26 Menschen auf zwei Flügen. Weil die meisten Abschiebungen per Linienflug geschehen, liegt die Gesamtzahl der Rückführungen deutlich höher. Insgesamt wurden den Angaben zufolge im zweiten Quartal dieses Jahres 2.422 Asylbewerber in andere EU-Staaten gebracht.

Salvini kritisiert Flüge nach Italien

Die italienische Regierung hat sich zuletzt gegen Sammelabschiebungen gewandt. Innenminister Matteo Salvini kündigte an, die Flüge blockieren zu wollen: ""Wenn jemand in Berlin oder Brüssel vorhat, Dutzende von Migranten mit nicht autorisierten Charterflügen abzuladen, sollte er wissen, dass kein Flughafen verfügbar ist und sein wird."

Auch die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, wandte sich gegen Rückführungen nach Italien – allerdings aus anderen Gründen: "Denn viele Flüchtlinge müssen dort auf der Straße leben – ohne Aussicht auf eine angemessene Unterbringung und Versorgung und ohne Aussicht auf ein faires Asylverfahren", sagte Jelpke.



Die Dublin-Regeln sehen vor, dass der erste EU-Staat, den Flüchtlinge betreten für Asylanträge zuständig ist. Auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein sind Teil dieses Systems.