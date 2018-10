Manchmal sind es die kleinen Dinge, an denen man merkt, dass sich etwas verändert hat. Im Rathaus von Eiselfing, einer 3.000-Einwohner Gemeinde nördlich des Chiemsees, ist das ein schmales Glasfenster in einer Holztür im zweiten Stock. Dahinter kann man einen jungen Mann in Jeans und mit schwarzem Stoppelhaarschnitt an seinem Schreibtisch sitzen sehen. Es ist Georg Reinthaler, der Bürgermeister. Nicht nur in Eiselfing, sondern im ganzen südlich von München gelegenen Landkreis Rosenheim ist er der erste Grüne in diesem Amt.

Der Einbau des Fensters in die Tür seines Amtszimmers war Reinthaler wichtig, nachdem er vor vier Jahren gewählt worden war. Schließlich hatte er im Wahlkampf mehr Transparenz versprochen. Durch das Fenster kann nun nicht nur jeder sehen, ob der Bürgermeister gerade da ist und was er so macht, auch er bekommt stets mit, was vor seiner Tür los ist.

Für Eiselfing war Reinthalers Wahl eine kleine Sensation. Denn eigentlich herrscht hier oberbayerische Normalität. Die Gemeinde liegt eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Voralpenlandes. Entlang einer befahrenen Straße reihen sich im Ortszentrum traditionelle Häuser mit Holzgiebeln an moderne Zweckbauten. Es gibt einen Bäcker, einen Metzger, zwei Gasthäuser und eine Kirche mit Zwiebelturm.



Eiselfing ist eine ganz normale oberbayerische Gemeinde – und auch wieder nicht. © Simon Koy für ZEIT ONLINE

Aus Provokation wird Ernst

Ein Ort, an dem die Grünen besonders stark wären, ist Eiselfing dagegen nicht. Der grüne Ortsverein, der erst 2007 gegründet wurde, hat gerade mal fünf Mitglieder. Stärkste Fraktion im Gemeinderat ist die CSU, die hier bei Landtags- oder Bundestagswahlen stets eines ihrer besten Ergebnisse im ganzen Landkreis erreicht. Dass sich ein 29-jähriger Grüner in einer solchen Umgebung als Bürgermeister gegen einen CSU-Kandidaten durchsetzen würde, war deswegen alles andere als selbstverständlich. Lange Zeit rechnete nicht einmal Reinthaler selbst ernsthaft damit.

Wenn an diesem Sonntag in Bayern ein neuer Landtag gewählt wird, hoffen die Grünen im ganzen Land auf einen ähnlichen Erfolg. Zwar werden sie kaum verhindern können, dass auch der nächste Ministerpräsident von der CSU kommt. Doch sollten sie annähernd bei den 16 bis 18 Prozent herauskommen, die ihnen die Umfragen vorhersagen, wäre auch das ein historisch gutes Ergebnis. Bisher haben sie nie mehr als knapp zehn Prozent geschafft. Die Grünen, so scheint es, haben sich auch im konservativen Bayern auf die Mitte der Gesellschaft zubewegt – oder die Gesellschaft sich auf sie.

Eiselfing

Claudia Bosse von der kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen hat dafür eine Erklärung: "Die Partei ist jünger, moderner und positiver geworden", sagt sie. Auch die Botschaften hätten sich verändert. Die Grünen seien durch Widerstand groß geworden, zum Beispiel gegen die Atomenergie: "Damals waren wir vor allem gegen etwas. Jetzt wollen wir gestalten." Umgekehrt, findet Bosse, seien grüne Themen aus den Anfangsjahren – Atomausstieg, Mülltrennung oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen – mittlerweile gesellschaftliches Allgemeingut geworden.

Die Entwicklung seiner Partei spiegelt sich auch in Reinthalers Biografie wider: Als er 2008 zum ersten Mal für das Bürgermeisteramt in seiner Gemeinde kandidierte, "war das mehr so eine Provokation", erinnert er sich heute lachend, ein bisschen Auflehnung gegen die scheinbar unschlagbare CSU. Reinthaler scheiterte damals wie erwartet, wurde aber immerhin Kreistagsmitglied.

Irgendwann im Jahr 2013 saß er dann am Besprechungstisch in seinem heutigen Arbeitszimmer. In der Tür war noch kein Fenster. Ihm gegenüber der damalige Amtsinhaber, seit elf Jahren Bürgermeister, ein CSU-Mann. "Ich werde noch mal für das Amt des Bürgermeisters kandidieren", kündigte der damals erst 29-Jährige an. Diesmal war es keine Provokation, jetzt wollte er die Sache ernsthaft angehen.

Die CSU ist sich ihrer Macht zu sicher

In den folgenden zwei Monaten klingelte Reinthaler an sämtlichen Haustüren der 1.000 Haushalte in seinem künftigen Wirkungsgebiet. Mit dabei hatte er einen Flyer, eng bedruckt mit seinem Wahlprogramm und einem Bild von ihm in der blauen Uniform eines Feuerwehrmannes, dort ist Reinthaler seit Langem aktiv. In manchen Häusern merkte er zwar gleich, dass sein Zettel wohl ungelesen im Müll landen würde, einmal schoss gar ein unangeleinter Hund auf ihn zu. Doch je länger er unterwegs war, desto öfter hörte er: "Kommst du zu uns auch endlich mal?"



"Es war eine etwas unwirklich positive Stimmung", erinnert sich Reinthaler. Eine Beschreibung, die auch die Situation der Grünen vor der Wahl in Bayern derzeit gut trifft.

Zu Hilfe kam ihm schließlich, dass die CSU sich ihrer Macht zu sicher war. Weil die Partei im Ort keinen geeigneten Kandidaten fand, stellte sie schließlich einen Anwalt aus dem Nachbarort auf. Gegen den Jungspund von den Grünen werde das schon reichen, habe die CSU wohl geglaubt, sagt Reinthaler. Doch in der kleinen Gemeinde, wo selbst die Zugehörigkeit zu einem Ortsteil eine Rolle spielt, erwies sich das als Fehler. Im ersten Wahlgang erhielt Reinthaler mit 41 Prozent das beste Ergebnis der vier Kandidaten.