Eine Partei, die mehr als 60 Jahre lang unangefochten regiert hat und diese Dominanz an diesem Sonntag eingebüßt hat: Die Landtagswahl in Bayern mitsamt ihren politischen Auswirkungen wird auch von der ausländischen Presse kommentiert.

Vor allem die deutlichen Verluste der CSU und wie die Partei damit umgehen sollte, beschäftigt viele der Journalisten. Einige geben der bayerischen Partei Tipps: So empfiehlt die liberale tschechische Zeitung Hospodářské noviny der CSU einen Koalitionspartner, "mit dem sie nicht nur eine Mehrheit im Landtag hat, sondern auch ihr Gesicht als dominierende Partei wahren kann".

Vor einer "neuen Welt" warnt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung Magyar Idők mit Verweis auf den Wahlerfolg der AfD. Die CSU müsse deshalb "peinliche Kompromisse" auf jeden Fall vermeiden – das Thema Migration unbeirrt weiterverfolgen – auch gegen den "Mainstream", wie der ungarische Kommentator schreibt, "verkörpert" durch Politiker wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Binnenkommissar Dimitris Avramopoulos und den liberalen Fraktionschef im Europaparlament Guy Verhofstadt.

Der britische Guardian argumentiert dagegen: Gerade weil die CSU im Wahlkampf zu lange nur auf dieses eine Thema gesetzt hat, sei die Sache für sie schiefgelaufen. "Ihre Flüchtlingspolitik kostete den bayerischen Konservativen die Wahl", überschreibt Journalist Jon Henley seine Analyse. Die CSU habe die Bürgerlichen und Konservativen trotz ihres AfD-Sounds und der Abgrenzung zur CDU nicht zurückgewonnen und die Liberalen dadurch endgültig verjagt.

"Geführt von einer Koalition aus Verlierern"

Kommentiert wird auch die Verantwortung und Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer – für Hospodářské noviny aus Tschechien "ein Matador nicht nur der bayerischen, sondern auch der gesamtdeutschen Politik". Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: "Ohne personelle Konsequenzen kann eine solche Niederlage nicht bleiben." Ein paar Zeilen später wird sie aber vorsichtiger: Seehofers Zeit als Bundesinnenminister "könnte" schon bald zu Ende sein, heißt es weiter. Schließlich stand er bei sämtlichen Streitereien der großen Koalition im Zentrum des Geschehens.

Auch die konservative tschechische Zeitung Lidové noviny sieht Seehofer unter wachsendem Druck etwas gebeugter gehen. Sein Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten scheine indes "fest im Sattel zu sitzen", schreiben die Kollegen aus Tschechien. Schließlich habe Markus Söder "die Parlamentsfraktion und wichtige Vertreter der CSU hinter sich".

Ob dies die Kanzlerin auch noch von sich behaupten kann, beschäftigt die französische Le Républicain Lorrain: "Deutschland erweckt nunmehr den Eindruck, von einer Koalition von Verlierern geführt zu werden, die von der Angst vor einer vorgezogenen Wahl angetrieben wird", schreibt die Tageszeitung aus Metz.

Aufwind für die Grünen dank Europa-Fans

"Ist es der letzte Akt der Volksparteien in Deutschland?", fragt die italienische Zeitung Corriere della Sera wegen des Wahlergebnisses und richtet zugleich den Blick nach Europa: "Von der Wahl in Bayern geht die unmissverständliche Warnung aus, dass es große Umbrüche in der politischen Welt in Deutschland geben wird – sie ist nicht mehr der starre Motor auf der europäischen Bühne."

Auch die spanische Zeitung El Mundo sieht die EU durch ein "neues politisches Erdbeben" erschüttert: "Denn das besorgniserregende Ergebnis der gestrigen Wahl in Bayern (…) ist ein weiterer Harpunenschuss in das Gemeinschaftsprojekt und die Möglichkeit, die Werte, auf denen es basiert, zu stärken." Schließlich gehe mit dem Absturz der CSU der beunruhigende Aufstieg der extremen Rechten einher – und der "Untergang der SPD, die fast in die Irrelevanz stürzt und einen historischen Schlag erleidet".

Die Sorge um und die Lust auf Europa sieht die italienische Zeitung La Repubblica als eigentliche Triebfeder vieler Grünen-Wähler. Da die Bundesregierung ohne jede Vision agiere, hätten die Wähler den Grünen ihre Stimme gegeben. Sie seien "wirklich Proeuropäer (…) und noch in der Lage, eine wahre Alternative aufzuzeigen. Und nie davon abgewichen, die Menschenrechte der Flüchtlinge in Deutschland und Europa zu verteidigen". Die linksliberale Gazeta Wyborcza aus Polen prophezeit bereits: "Der Erfolg in Bayern wird die Umfragewerte der Grünen im ganzen Land beeinflussen."