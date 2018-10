Bei der Landtagswahl in Bayern verzeichnet die CSU den Verlust der absoluten Mehrheit, bleibt aber stärkste Kraft im Parlament. Die Christsozialen mit Ministerpräsident Markus Söder als Spitzenkandidat kommen nach der ersten ARD-Wahlprognose von Infratest auf 35,5 Prozent und werden künftig auf mindestens einen Koalitionspartner angewiesen sein. Bei der Wahl 2013 hatte die CSU noch 47,7 der Stimmen erreicht.

Zweitstärkste Kraft sind der Prognose zufolge die Grünen mit 18,5 Prozent (2013: 8,6). Die AfD zieht den ersten Zahlen zufolge mit 11 Prozent erstmals in den bayerischen Landtag ein. Die Freien Wähler erzielen demzufolge 11,5Prozent (2013: 9,0). Die SPD halbiert laut Prognose ihr Ergebnis von 2013 (20,6 Prozent) und kommt auf 10 Prozent. Für die FDP prognostiziert Infratest 5 Prozent, ihr erster Landtagseinzug seit 2008 ist nicht sicher. Die Linke verpasst laut der Prognose mit 3,5 Prozent den Einzug ins Parlament.



Stimm­verteilung

Gewinne und Verluste

Koalitions­rechner

Stimmkreise

Laut einer Prognose des ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) liegt die CSU bei 35,5 Prozent, die Grünen bei 19 Prozent, die Freien Wähler bei 11,5 Prozent, die AfD bei 11 Prozent und die SPD bei 9,5 Prozent. Die FDP liegt um die 5,0 Prozent, die Linke bei 3,5 Prozent.



Rund 9,5 Millionen Bürger, darunter 600.000 Erstwähler, waren aufgerufen ein neues Landesparlament für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Die 180 Sitze im Landtag unterteilen sich in 91 Direkt- und 89 Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen. Die Wahlbeteiligung für ganz Bayern liegt noch nicht vor. Sie dürfte allerdings hoch gewesen sein. In München und vier weiteren großen Städten des Freistaats lag die Beteiligung bis zum Nachmittag deutlich höher als bei der vorherigen Landtagswahl, wie die Wahlämter mitteilten.

Das bayerische Wahlrecht hat einige Besonderheiten. Anders als bei der Bundestagswahl entscheidet die Summe aus Erst- und Zweitstimmen über die Sitzverteilung im Landtag. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten in einem der 91 Stimmkreise direkt. Mit der Zweitstimme wählt man einen Listen-Kandidaten einer Partei. Wird kein einzelner Kandidat angekreuzt, sondern allgemein eine Partei, wird die Stimme der Partei bei der Sitzverteilung zugerechnet. Beide Stimmen sind für die Sitzverteilung also genau gleich wichtig.



Da es sich um die erste Landtagswahl seit der Neuauflage der großen Koalition im Bund handelt, gilt die Abstimmung auch als Stimmungstest für die Bundesregierung. Insbesondere Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen klagten über fehlende Unterstützung aus Berlin.

In der CSU deutete sich zudem an, dass ein schlechtes Wahlergebnis den Parteivorsitzenden Horst Seehofer in Bedrängnis bringen könnte. Diesem wird auch innerhalb der CSU vorgeworfen, für die Probleme der großen Koalition Verantwortung zu tragen.