Die Bundeswehr hat in den vergangenen zehn Jahren knapp 200 Rechtsextremisten identifiziert und fast alle entlassen. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf eine Aufstellung des Verteidigungsministeriums. Demnach gab es 199 Fälle mit einem bestätigten Rechtsextremismusverdacht, 170 davon stammen noch aus der Zeit, als die Wehrpflicht galt. Bei fünf Rechtsextremisten steht die Entlassung demnach noch aus, weil gerade gerichtliche oder truppendienstliche Verfahren gegen sie laufen.



Ähnliche Zahlen hatte das Bundesverteidigungsministerium bereits vor einem Jahr als Antwort auf eine Kleine Anfrage der innenpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, mitgeteilt. Zuvor hatte der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm, bestritten, dass es einen grundsätzlichen Anstieg von rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr gebe. "Wir können bislang nicht feststellen, dass die Zahl der erkannten Rechtsextremisten sprunghaft nach oben geht", hatte er während einer öffentlichen Anhörung im Geheimdienstkontrollgremium des Bundestags gesagt.

Die Zahlen der Verdachtsfälle seien in früheren Zeiten deutlich höher gewesen. Laut MAD-Angaben gab es in den Jahren 2008 bis 2011, also bis zur Aussetzung der Wehrpflicht, im Schnitt knapp 600 rechtsextremistische Verdachtsfälle pro Jahr, denen der Geheimdienst nachging. Pro Jahr hatten sich dann durchschnittlich gut 40 Fälle bestätigt.

Aktuell überprüft der MAD jeden Bewerber auf einen rechtsextremistischen Hintergrund. Ausgangspunkt waren Vorfälle bei der Deutsch-Französischen Brigade in Mühlheim, wo der Oberleutnant Franco A. stationiert war. Dieser hatte sich als Syrer ausgegeben und plante nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einigen Verbündeten rechtsextreme terroristische Anschläge. Als Reaktion veranlasste Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im vergangenen Jahr nicht nur das Prüfverfahren für Bewerber durch den MAD, sondern auch die Überarbeitung des sogenannten Traditionserlasses.

Wie die Rheinische Post weiter berichtet, vollzog der Geheimdienst der Bundeswehr inzwischen mehr als 16.000 Sicherheitsüberprüfungen. Dabei habe es nach Angaben eines Sprechers mehrere Fälle gegeben, in denen der Eintritt in die Bundeswehr und damit auch die Waffenausbildung verwehrt wurde.

Allein in den ersten drei Quartalen dieses Jahres, so schreibt die Zeitung abermals unter Berufung auf die Auflistung der Bundeswehr, bearbeitete der MAD 151 rechtsextremistische Verdachtsfälle. Dabei bestätigte sich in zwei Fällen der Verdacht.