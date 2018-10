In der Frage, ob eine politische Annäherung der Unionsparteien an die AfD diesen in der Wählergunst schadet, hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) festgelegt: "Wer aus machtpolitischen Aspekten seine Grundsätze verlässt, der begeht politischen Selbstmord", sagte Haseloff den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Haseloff weiß, wovon er spricht: Bei der vergangenen Landtagswahl hatte die AfD in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis von 24 Prozent erreicht und war aus dem Stand zweitstärkste Kraft geworden. Der Abstand zur geschwächten CDU betrug nur vier Prozentpunkte. Mittlerweile ist die Differenz deutlich größer. "Jetzt sind es rund zehn", sagte Haseloff. Es lohne sich also, "klare Kante" zu zeigen.



Er verwies auf die Verbindung der AfD zu Bewegungen wie Pegida und auf den von der Partei veranstalteten sogenannten Trauermarsch nach der Mordtat in Chemnitz, dem sich Rechtsextremisten angeschlossen und den Hitlergruß gezeigt hatten. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die AfD sei keine konservative demokratische Partei, sagte Haseloff. "Die sind im Tross mit den Nazis auf der Straße."



Unruhe in der Union hatte der neue Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen, Christian Hartmann, ausgelöst, als er eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl 2019 nicht ausschließen wollte. Anschließend sagte auch der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland, er könne sich mittelfristig eine Koalition mit der CDU vorstellen. Im Durchschnitt der Sonntagsfrage-Erhebung ist die AfD in den ostdeutschen Ländern derzeit stärkste Kraft vor CDU und SPD. Haseloffs Landtagsfraktion in Magdeburg hatte ähnliche Unruhe ausgelöst, als einige Mitglieder vor wenigen Monaten mit der AfD stimmten, um eine Enquetekommission gegen Linksextremismus einzusetzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere führende Politiker von CDU und CSU haben eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

Die Landtagswahlen vor allem in Ostdeutschland hatten gezeigt, dass eine teilweise Übernahme von Forderungen der AfD in die CDU-Politik die Umfrage- und Wahlergebnisse nicht verbesserte – im Gegenteil. So wirkten sich auch Forderungen von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer aus, der darauf bestand, bestimmte Flüchtlinge an der Bundesgrenze zurückweisen zu können – die CSU steht Wochen vor der Landtagswahl so schlecht da wie nie. Außenminister Heiko Maas warf der CSU vor, im bayerischen Wahlkampf die AfD zu imitieren. Diese Strategie sei ein "Rohrkrepierer" und werde scheitern, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel.



Neben dem politischen Kurs der Koalition in der Flüchtlingspolitik hatte auch der Streit um die Versetzung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen Diskussionen ausgelöst. Die AfD hatte die Versetzung des CDU-Politikers wegen problematischer Äußerungen zu einem fremdenfeindlichen Vorfall in Chemnitz als politisch motiviert bezeichnet. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte die Koalition deshalb zur Disziplin auf. "Das, was die letzten Wochen stattgefunden hat, kann sich unser Land überhaupt nicht leisten", sagte Günther der Bild-Zeitung. Die Einigungen bei den Themen Diesel und die vereinbarten Eckpunkte zur Fachkräfte-Zuwanderung seien ein Schritt in die richtige Richtung: Er sei "froh und glücklich, dass es überhaupt eine Verständigung gegeben hat". Das sei bei einer großen Koalition "ja manchmal schon ein Wert an sich, dass man bei inhaltlichen Entscheidungen wieder zueinanderfindet".

Günther kündigte an, Merkel im Dezember bei der Abstimmung über den Parteivorsitz "auf jeden Fall" zu unterstützen. "Merkel hat immer gesagt, dass sie für vier Jahre antritt. Es ist gut und richtig, dass sie dazu steht." Deshalb gebe ihre Entscheidung für eine erneute Kandidatur der großen Koalition die Kraft, nach vorn zu schauen. "Was wir brauchen, ist Kontinuität, keine Personalquerelen." Merkel steht seit 18 Jahren an der CDU-Spitze und will beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg erneut antreten.