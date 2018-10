"Deutschland, das nächste Kapitel" steht auf der Leinwand hinter Angela Merkel. Die Kanzlerin und CDU-Chefin spricht von "einer Zeit der Entscheidungen", in der "vermeintlich Selbstverständliches" wieder nach einer Haltung ruft. Es gebe Fälle, in denen "es keinerlei Kompromiss gibt". Merkel redet vor allem über den Umgang mit dem Rechtspopulismus. Sie könnte genau so gut ihre persönliche Lage und die Zukunft ihrer Partei beschreiben.



Als Merkel vergangene Woche die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung besucht, hat sie gerade eine schwere Niederlage wegstecken müssen: Zwei Tage zuvor hatte die Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt – gegen ihren ausdrücklichen Willen.



Die Kanzlerin ist jetzt 13 Jahre im Amt, aktuell sackt die Union in Umfragen immer wieder unter 30 Prozent. Schwarze Machtbasen wie Hessen und Bayern kämpfen kurz vor den Landtagswahlen gegen schlechte Umfragewerte. Es rumort in der CDU, auch wegen Merkel.

"Über Nacht: klack, weg"

Viele Mitglieder an der Basis haben das Gefühl, dass die Union sich in den vergangenen Jahren in die falsche Richtung bewegt hat. Das Unwohlsein findet sich bei Funktionären genauso wie bei Menschen wie Martin Voigt. 1986 ist der Elektroingenieur aus Magdeburg in die CDU eingetreten. An einem schwülen Tag Anfang Juni steht Voigt mit einem Mikrofon zwischen vollbesetzten Stuhlreihen in einer alten Industriehalle in seine Heimatstadt. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zu einer "Zuhörtour" aus Berlin angereist."Wir haben eine Seele in der Partei, aber dann kommt die Vorsitzende und macht, was sie will", klagt Voigt. Die Wehrpflicht abgeschafft, die Atomkraft auch, all das seien einsame Entscheidungen aus dem Kanzleramt gewesen. "Über Nacht: klack, weg."



Bei der Bundestagswahl 2013 erreichte die Union noch 41,5 Prozent. Damals genoss Merkel in der CDU höchstes Ansehen, ihr Erfolg schien die Linksverschiebung der Partei zu rechtfertigen. Heute machen viele die Kanzlerin für die immer stärker werdende AfD verantwortlich. Spätestens seit der verlorenen Bundestagswahl 2017 wollen weite Teile der Basis ebenso wie prominente Köpfe CDU und CSU nach rechts rücken.



Dabei ist unklar und diffus, was das bedeuten soll. Der Historiker Andreas Rödder glaubt, das liege schon in der Natur des Begriffs: "Der Konservatismus kennt keine ewigen Wahrheiten", sagte er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen. Konservativismus sei eher eine Haltung, die auf behutsame Verbesserung angelegt sei, sagte Rödder. Behutsam waren Merkels Paradigmenwechsel nun nicht gerade, auch deshalb scheint der Wunsch nach mehr konservativem Profil für viele in der Union ein mit dem Gefühl des Verlusts besetzt zu sein.



Selbst die eher rechten CDUler tun sich schwer damit, konservative Zukunftsprojekte zu entwerfen: "Wie ich mir Deutschland vorstelle", schrieb Jens Spahn kürzlich im Tagesspiegel. Dabei bleibt auch er vage, schreibt von "Grenzen der Zuwanderung", fordert eine "Holschuld" von Migranten bei der Integration und beklagt eine "Überfokussierung auf Teilgruppen".



Die Wähler sind gar nicht so konservativ

Ob ein rechtes Profil der Partei helfen würde, da haben die Demoskopen Zweifel. Wahlforscher Matthias Jung glaubt, die Union wäre in den Umfragen noch schlechter dran, wenn sie inhaltlich in der Kohl-Ära steckengeblieben wäre. Jung ist der Chef der Forschungsgruppe Wahlen, er gilt als wichtiger Berater von Merkel und hat ihr mit seinen Studien die Argumente für die Mitte-Verschiebung der Partei geliefert. Der Demoskop macht eine nüchterne Rechnung auf: Von Bundestagswahl zu Bundestagswahl stürben der Union über eine Million Wähler weg. Die müsse man durch jüngere ersetzen.



Das gehe aber nicht mit politischen Positionen aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Bei den unter 30-Jährigen lasse sich in Umfragen kein Trend zum Konservativismus erkennen, ganz im Gegenteil. Wahlforscher Jung mahnt: Der Modernisierungsprozess der Union sei der Versuch gewesen, die gesellschaftliche Entfremdung der späten Kohl-Jahre zu überwinden. Kehre man diesen um, so gebe es die Gefahr, "sich von der Mehrheit der Gesellschaft erneut zu entfernen".

Auch Forsa-Chef Manfred Güllner sagt: "Die Union kann am rechten Rand weit weniger dazugewinnen, als sie bei einem harten Rechtsruck in der Mitte verlieren würde." In Bayern hat es die CSU versucht und sich abgesetzt von Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik. Die AfD ist dennoch nicht verschwunden. Immer stärker werden dagegen die Grünen, die enttäuschte Mitte-Wähler der CSU absorbieren. Wenn sich in der Union Leute wie Gesundheitsminister Jens Spahn oder CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt durchsetzen, die die Partei nach rechts rücken wollten, gäbe es für CDU und CSU in Umfragen und bei Wahlergebnissen keine Grenze nach unten, prophezeit Güllner.