Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will sich unter den jetzigen Konstellationen nicht um den Vorsitz der Bundes-CDU bewerben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Informationen aus der NRW-CDU. Demnach hat Laschet in einer Telefonschaltkonferenz mit den Bezirksvorsitzenden gesagt, dass bei der jetzt geplanten Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz das Amt des Regierungschefs im größten Bundesland mit dem Vorsitz der Regierungspartei im Bund nicht dauerhaft zu vereinbaren sei.



Wie unter anderem die Welt berichtet, sieht Laschet die Koalition aus CDU und FDP in NRW als "Gegenmodell" zur großen Koalition in Berlin – in Inhalt und Stil. Das dürfe nicht für ein Parteiamt gefährdet werden.

Am Montag, nachdem Angela Merkel ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Vorsitz verkündete, hatte Laschet seine Kandidatur noch offen gelassen. Er halte es für richtig, bevor man sehr schnell eine Kandidatur erkläre, erst einmal über einige Inhalte wie Klimapolitik und die CDU als Volkspartei zu sprechen und zu schauen, wie man CDU und CSU besser zusammenhalten könne, hatte Laschet gesagt. "Es geht nicht darum, wer ruft als Erster 'hier', sondern es geht darum, diese Lösungen für alle zu finden".

Laschet war als möglicher Nachfolger Merkels gehandelt worden. Der CDU-Vize gilt als sehr erfolgreich, unter anderem hatte er im vergangenen Jahr die SPD-geführte Landesregierung in NRW abgelöst. Zudem gilt er als idealer Kandidat für eine mögliche neue Jamaika-Koalition. FDP-Chef Christian Lindner, mit dem Laschet schon in NRW gemeinsam regiert hat, hatte in einem Interview gesagt, Laschet habe Kanzlerformat.

Der Vorstand der CDU in NRW wird sich am 6. November über mögliche Kandidaten beraten. Mit Friedrich Merz und Jens Spahn kandidieren bereits zwei CDU-Politiker aus dem Landesverband.