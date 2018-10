Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach den Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern Konsequenzen angekündigt – sowohl inhaltlich als auch personell. Die CSU müsse in einem ersten Schritt ihr Programm verbessern. Es gehe darum ein "starkes Profil" zu entwickeln; bei Themen wie etwa dem Klimaschutz sei die CSU "nicht gut". Man habe es mit einer gravierenden Veränderung der Strukturen im Land zu tun, sagte Seehofer. Seine CSU sei nicht mehr so tief verwurzelt in der Bevölkerung, wie sie es schon einmal war. Dieser Befund sei wichtig, um nachhaltige Konsequenzen ziehen zu können.



Er sei bereit, über personelle Fragen zu diskutieren, kündigte Seehofer an. Er "würde mal vermuten, dass ein Parteitag der CSU das beste Gremium wäre, um über solche Fragen zu diskutieren", weil "die Basis da am besten versammelt ist". Entschieden sei dies allerdings noch nicht. Weiter sagte er, denkbar dafür wäre ein Zeitraum nach dem 12. November bis Mitte Dezember. Auf die Frage einer Journalistin, ob seine Arbeit als Bundesinnenminister in Berlin zwingend gekoppelt sein müsse mit dem Parteivorsitz, ging Seehofer nicht weiter ein.



Zunächst gelte es, für Stabilität in Bayern zu sorgen, mit einer CSU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Markus Söder, sagte Seehofer. Er rechne mit einer Regierungsbildung binnen eines Monats, wie von der bayerischen Verfassung vorgesehen. Bereits am Mittwoch würden Sondierungsgespräche stattfinden. "Wir wollen mit allen reden, die mit uns reden wollen – mit Ausnahme der AfD." Er gehe an diese Gespräche offen heran. Doch könne er sich vorstellen, dass die CSU wohl am ehesten mit den Freien Wählern ein Regierungsbündnis eingehen werde.



"Wir wollen diese große Koalition"

Seehofer sprach sich auch klar für eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund aus: "Wir wollen diese große Koalition", sagte Seehofer. Seine Partei wolle konstruktiv mitarbeiten, was jedoch nicht bedeute, dass nicht weiter diskutiert werden müsse, etwa bei Themen wie der Zuwanderung. "Vernünftige Diskussionen" seien Teil der Koalitionsarbeit, sagte der Bundesinnenminister.

Seehofer räumte jedoch auch ein, in der Flüchtlingsdebatte möglicherweise nicht immer Stil und Ton getroffen zu haben. Ansonsten habe er sich in den Diskussionen in der großen Koalition über die Flüchtlingspolitik oder im Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen "immer an der Sache orientiert", sagte Seehofer.



Zuletzt hatten sich Stimmen aus der CSU gemehrt, die eine Ablösung von Seehofer forderten. So etwa der Kreisverband Kronach. Dessen Vorsitzender Jürgen Baumgärtner sagte, ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Er forderte einen Parteitag mit dem Ziel der personellen Erneuerung.



Seehofer selbst hatte nach der Vorstandssitzung am Montag angekündigt, nach der Regierungsbildung in Bayern solle eine vertiefte Analyse des Wahlergebnisses vorgenommen werden. Als denkbare Gremien nannte er dafür einen großen oder kleinen Parteitag oder Regional- oder Mandatsträgerkonferenzen. Seehofer, der als Bundesinnenminister nicht dem Landtag angehört, hatte den Zeitplan gemeinsam mit Ministerpräsident Söder verkündet, der nach dem ausdrücklichen Willen des Parteivorstands im Amt bleiben soll.



Noch am Wahlabend hatte Seehofer mitgeteilt, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. "Jeder ist ersetzlich. Ich schon allemal", hatte der CSU-Chef im ZDF gesagt. Zunächst wolle er die Regierungsbildung in Bayern abwarten, danach über personelle Konsequenzen reden. "Ich bin Parteivorsitzender, und als Parteivorsitzender hat man natürlich für die Entwicklung bei einer Wahl auch Mitverantwortung. Die nehme ich auch wahr, der werde ich mich auch stellen."

Die CSU hatte bei der Landtagswahl nur 37,2 Prozent erzielt, gut zehn Prozentpunkte weniger als 2013. Nach den Worten des Parteivorsitzenden befindet sich die CSU derzeit in einer sogenannte Sandwich-Situation: Die Partei stehe zwischen den Grünen auf der einen und der AfD und den Freien Wählern auf der anderen Seite. In beide Richtungen seien der CSU Wählerinnen und Wähler verloren gegangen, stärker jedoch nach rechts.