"Was war denn das?", schimpft ein CSU-Stratege im stickigen Fraktionssaal der CSU im Bayerischen Landtag. Er meint nicht das Abschneiden seiner Partei: Nach ersten Prognosen kommen die Christsozialen auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 68 Jahren. Er meint auch nicht Ministerpräsident Markus Söder, der gerade vor die Parteibasis getreten ist und versucht hat für das Debakel Worte zu finden. Die Schelte bezieht sich auf alle, die mit Söder auf der Bühne stehen, einige Minister, Fraktionsmitglieder und Wahlkämpferinnen von der Jungen Union: "Wie schauen die denn aus, alle Mundwinkel hängen nach unten. Das ist ja das völlig falsche Bild für die Kameras."



Die CSU hat zwar gerade zehn Prozentpunkte verloren – aber sie macht sich vor allem wieder Sorgen um ihre eigene Außenwirkung. Die Wahl sei "zum Teil schmerzhaft", sagt Söder auf der Bühne, umgeben von hängenden Mundwinkeln. Er nehme das alles "mit Demut".

Bloß keine Personal- oder Richtungsdebatten

Söder hat noch eine zweite Botschaft mitgebracht: "Entgegen manchen Prognosen ist die CSU mit Abstand stärkste Kraft und hat einen Regierungsauftrag", sagt der alte und wohl auch neue Ministerpräsident. Der Auftrag, sagt Söder weiter, sei dass Bayern "stabil und regierbar" bleibe. Das war auch schon in den letzten Wochen sein Mantra.

Chaos abgewandt und zumindest eines der Wahlziele erreicht, so will Söder wohl verstanden werden. Denn als Spitzenkandidat trägt er Verantwortung für das schlechte Ergebnis. Zwar hatte sich die CSU in den letzten Wochen diszipliniert gezeigt, was düstere Prognosen für den Wahltag anging. Doch vielen war klar: Sollten am Ende sogar die dramatisch schlechten Umfragen von 33 Prozent unterboten werden, dann müsste Söder um sein politisches Überleben kämpfen.

So weit wird es nicht kommen. "Wenn Partei und Fraktion das wollen", werde er weiter im Amt bleiben, kündigt Söder schnell an. Der mächtige Chef der Landtagsfraktion Thomas Kreuzer macht schon mal klar: "Wir werden Markus Söder wählen." Die CSU-Abgeordneten hatten bereits Anfang des Jahres fest zu Söder gestanden, nur mit ihrer Hilfe konnte der ehrgeizige Franke damals Horst Seehofer das Amt des Ministerpräsidenten abluchsen.



Sechs Monate später ist eine Wahl verloren gegangen, auch wenn sie gerade noch mal gewonnen wurde. Jetzt bloß keine Personal- oder Richtungsdebatten, sagt ein Mitglied aus dem Parteivorstand. Das gilt auch für einen Mann, der schon als sicheres Bauernopfer galt: Horst Seehofer.