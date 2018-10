Nach der Niederlage der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern hat der Parteivorstand Ministerpräsident Markus Söder am Montag offiziell erneut für das Amt nominiert. Die Abstimmung sei einstimmig per Handzeichen erfolgt, hieß es aus Teilnehmerkreisen.



Zuvor hatte Söder demnach während der Sitzung die zentrale Rolle eingefordert. "Es wird meine Aufgabe sein, die Stabilität, die wir den Wählern versprochen haben, auch persönlich zu garantieren", sagte der Ministerpräsident. Er strebe eine Koalition mit den Freien Wählern an, werde aber mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD sprechen. "Es wird meine Aufgabe sein, das zusammenzuführen."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verwahrte sich gegen Personaldiskussionen in der Partei. "Ich führe auch heute keine Personaldiskussionen über mich", sagte der CSU-Parteichef. Er glaube, dass sich die Doppelspitze mit ihm und Söder bewährt habe. Nun sehe er seine Aufgabe auch darin, die CSU für die Europawahl im kommenden Jahr und die bayerische Kommunalwahl 2020 vorzubereiten.

Stimm­verteilung

Gewinne und Verluste

Koalitions­rechner

Stimmkreise

Die CSU hatte bei der Landtagswahl ihre absolute Mehrheit verloren und muss sich nun einen Koalitionspartner suchen. Die Partei erhielt nur noch 37,2 Prozent der Stimmen und stürzte damit um mehr als zehn Prozentpunkte ab. Söder favorisiert nach eigenem Bekunden ein Bündnis mit den Freien Wählern. Rechnerisch wäre auch eine Koalition mit den Grünen möglich.