Der Bundesrat hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Günther wird das Amt zum 1. November übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) an.

Günther sprach sich vor seiner Wahl für Veränderungen in der Arbeit des Bundesrats aus. Die Abstimmung vor Sitzungen sei immer noch nach Parteien aufgeteilt und stark auf A- und B-Länder – also von der SPD oder CDU geführte Bundesländer – fokussiert. Das führe in der Praxis zu Problemen, da es mittlerweile 13 unterschiedliche Koalitionsformate auf der Länderebene gebe, sagte Günther dem NDR.

So gebe es oft keine mehrheitsfähigen Punkte, sagte Günther. Nötig seien daher andere Formen der Verständigung, damit der Bundesrat seine Aufgabe effizienter erfüllen könne. Zudem müsse in der Länderkammer transparenter als bisher deutlich werden, wie jedes Bundesland abgestimmt hat.

Der Bundesratspräsident ist laut Grundgesetz Stellvertreter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Amt wird von den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer im Wechsel jeweils für ein Jahr übernommen.



Abstimmung über Dieselnachrüstungen

Der Bundesrat soll am Freitag im Anschluss unter anderem über eine Resolution entscheiden, in der Hardwarenachrüstungen für Dieselfahrzeuge verlangt werden. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Länder die Hersteller in die Verantwortung genommen werden. Zur Diskussion stehen außerdem die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zum Ausbau der Kitabetreuung und zu besseren Qualifizierungschancen. Über sie wird aber noch nicht abgestimmt.

Außerdem entscheidet der Bundesrat darüber, wer Laserbehandlungen zur Entfernung von Tattoos durchführen darf. Bisher können das Kosmetiker, Heilpraktiker oder Tätowierer. Nach einer Forderung des Bundesamtes für Strahlenschutz sollen in Zukunft nur noch Hausärzte Tattoos mit Lasern entfernen dürfen. Grund ist die Gefahr von Verbrennungen und Pigmentstörungen.