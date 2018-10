Kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben führende Unionspolitiker zu mehr Einigkeit aufgerufen. In beiden Bundesländern sei ein Großteil der Wähler noch unentschieden, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zum Abschluss des Deutschlandtages der Jungen Union (JU) in Kiel. Um diese Menschen zu überzeugen, "müssen wir auch selbst überzeugt von uns sein", fügte sie hinzu und forderte ein Ende des öffentlichen Streits zwischen den Schwesterparteien, aber auch innerhalb der CSU. Man dürfe nicht schon vor der Wahl öffentlich diskutieren, wer Schuld an einer Wahlniederlage sei, forderte Kramp-Karrenbauer: "Wer soll uns denn dann wählen?"

"Wir müssen als Union raus aus der Defensive", sagte der neue Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, bei seinem Auftritt in Kiel. Die Union dürfe sich nicht von SPD, Opposition oder Medien "am Nasenring durch die Manege" führen lassen und andauernd über Stöckchen springen, die etwa Protestparteien hinhielten. CDU und CSU müssten stärker als bisher selbst Zukunftsthemen setzen, sagte Brinkhaus.



Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume rief zu mehr Zusammenhalt auf. "Ich kann nur raten, jetzt alle Kraft auf das Überzeugen der noch unentschlossenen Wähler in Bayern zu konzentrieren und sich nicht mit anderen Fragen zu beschäftigen", sagte er der Bild am Sonntag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bei der Veranstaltung in Kiel bereits am Samstag das "Fingerhakeln" in der Union kritisiert.

Der CSU drohen bei der Landtagswahl in Bayern am kommenden Sonntag schwere Verluste. Umfragen sehen die Partei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) derzeit bei unter 35 Prozent. Sollte sie bei der Wahl ähnlich schwach abschneiden, könnte sich dies auch negativ auf die Landtagswahl in Hessen zwei Wochen später auswirken – und damit auch auf den CDU-Wahlparteitag im Dezember. Dort wird sich Merkel voraussichtlich erneut um den Parteivorsitz bewerben.

"Sorry, aber das reicht mir nicht"

Kramp-Karrenbauer und Brinkhaus drängten außerdem auf eine Erneuerung ihrer Partei. Die Generalsekretärin sagte, die aktuellen Umfragewerte von rund 27 Prozent auf Bundesebene könnten nicht zufriedenstellen. Es reiche auch nicht, gute Regierungsarbeit zu leisten – das würden CDU-Wähler eigentlich als selbstverständlich empfinden. "Sorry, aber das reicht mir auch nicht", sagte Kramp-Karrenbauer.

Brinkhaus sagte: "Wir müssen einen neuen Aufbruch wagen, wir müssen Dinge neu denken." Dabei könne man sich ein Beispiel an Organisationen wie Greenpeace nehmen. Die Partei müsse sich "dringend modernisieren in der Art und Weise, wie wir arbeiten", sagte Brinkhaus. Es werde in der CDU noch zu viel in herkömmlichen Strukturen, Vorständen, Ausschüssen und Gremien gedacht. Er glaube, das sei nicht mehr die Zeit, "sondern die Zeit ist, dass wir in Projekten denken", sagte Brinkhaus. Die JU-Delegierten quittierten seine Rede mit minutenlangem Applaus.