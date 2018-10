Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ihre Partei zu Einigkeit aufgerufen. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel bezeichnete die Kanzlerin die Wahlen als sehr wichtig. Sie mahnte die Parteivertreter, sich an die Wählerinnen und Wähler zu wenden und nicht "miteinander Fingerhakeln" zu machen. Damit spielte sie auf die jüngsten Querelen zwischen der CDU und der CSU an.



Sie habe nach der langen Regierungsbildung gehofft, dass man sich auf Inhalte konzentriere. An den Umfragen sehe man, dass die Wählerinnen und Wähler nicht goutierten, wenn sich die Parteien miteinander beschäftigten. Man müsse wieder mehr um die Sache ringen, sagte Merkel. Sie wolle selbst ihren Beitrag dazu leisten.

Das Thema Einigkeit bestimmte die Rede auch in Bezug auf Europa. Die Kanzlerin forderte eine gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union. Je nachdem, wen ein Staatschef aus einem anderen Land in Europa treffe, bekäme er unterschiedliche Aussagen zu denselben Themen. So unterschieden sich beispielsweise die Aussagen europäischer Länder in Richtung China. Das sei nicht gut, sagte die CDU-Chefin.



Sie kritisierte auch die unterschiedlichen Verteidigungssysteme im Staatenbund. Europa habe mehr als 160 Waffensysteme, in den USA seien es weniger als 50. "Sie können sich vorstellen, was das für eine Ineffizienz ist", sagte Merkel. "Wie wollen wir da mithalten mit anderen auf der Welt?" Sie sprach sich für ein "gemeinsames Auftreten als globaler Akteur" aus.

Autoindustrie habe sich "sehr schuldig" gemacht

In ihrer Rede äußerte Merkel deutliche Kritik an der deutschen Autoindustrie. Es sei dort in der Diskussion um Schadstoffreduzierungen gelogen und betrogen worden, sagte die CDU-Vorsitzende. Etliche Unternehmen in der Autoindustrie hätten sich "sehr schuldig gemacht und Vertrauen verspielt".



In ihrem wöchentlichen Podcast hatte Merkel noch alte Technologien verteidigt. Mit ihrem Maßnahmenpaket zum Diesel wolle die Bundesregierung eine verbesserte Akzeptanz des Antriebs erreichen. Man werde ihn noch viele Jahre brauchen, bevor man in die Zukunftstechnologien vollkommen einsteigen könne.



Die Regierungschefin sprach vor der Jungen Union auch die "riesigen Herausforderungen" in der Automobilindustrie durch die Digitalisierung an. "Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mich treibt das um, dass wir keine Batteriezellen herstellen können", sagte sie. Es sei schön, dass die Chinesen nun in Thüringen produzierten, aber es brauche auch europäische Hersteller. Ähnlich sei es mit den Antriebstechnologien. Sie wolle, dass man auch in 20 oder 30 Jahren noch sage, Deutschland sei ein führender Mobilitätsanbieter.